Alba Adriatica, auto piomba in spiaggia e ferisce bagnanti

(Adnkronos) - Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Un'auto è finita improvvisamente all'interno di uno stabilimento balneare, 'Alba Beach', travolgendo ombrelloni e fioriere e investendo due bagnanti. L'incidente ha coinvolto una Volkswagen Golf guidata da un 83enne che viaggiava con la moglie di 81 anni. Entrambi sono residenti a Roma. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto insieme a carabinieri e Polizia locale.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento: potrebbe essere stato un colpo di sonno o un malore, fatto sta che l'anziano che stava attraversando il lungomare Marconi a bordo dell'auto ha deviato dirigendosi verso lo stabilimento balneare: prima ha urtato contro dei tavolini dove per fortuna non c'era nessuno seduto, dopodiché l'auto ha superato una barriera di blocchi di cemento a protezione della spiaggia ed è arrivata a ridosso della battigia dove c'erano persone a prendere il sole.

Oltre ai due occupanti dell'auto sono rimasti feriti una donna di 63 anni e un ragazzo diciottenne. I vigili del fuoco hanno fornito assistenza al personale sanitario intervenuto sul posto e hanno recuperato l'auto impiegando il verricello di un mezzo fuoristrada inviato sul posto dal Comando di Teramo. Le quattro persone coinvolte nell'incidente hanno riportato ferite e traumi che ne hanno reso necessario il trasporto in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto si è recato anche personale della Capitaneria di Porto per gli adempimenti di propria competenza.