Investimenti in crescita e focus sul lusso nel mercato alberghiero

ROMA (ITALPRESS) - Il settore dell'ospitalità in Italia sta vivendo una fase di significativa trasformazione e crescita sostenuta, trainata da investimenti in aumento e da una domanda sempre più orientata verso il segmento del lusso.Secondo i dati diffusi da Federalberghi, nel 2024 gli investimenti alberghieri in Italia hanno raggiunto i 2,1 miliardi di euro, registrando un incremento del 30% rispetto al 2023. Tra le destinazioni più attrattive per gli investitori figurano Roma (22% delle transazioni), Venezia (17%) e Milano (8%).Parallelamente, l'offerta ricettiva evolve verso strutture di fascia alta: negli ultimi dieci anni, gli hotel 5 stelle sono cresciuti del 67,3%, mentre le strutture a 1 stella sono diminuite del 27,8%, segno di una crescente qualificazione del panorama alberghiero nazionale.La tv satellitare, nazionale e internazionale è considerata oggi parte integrante dell'offerta di qualità. In oltre 6.656 strutture ricettive - tra hotel, residence, B&B e campeggi - è disponibile la piattaforma satellitare italiana tivusat.Anche i flussi turistici internazionali confermano il buon momento del comparto: nel 2024, la spesa dei turisti stranieri in Italia ha toccato i 54,2 miliardi di euro, in crescita del 4,9% rispetto al 2023 e del 22,4% sul 2019.Il saldo della bilancia turistica si attesta a 21,2 miliardi di euro, evidenziando la solidità e la competitività dell'Italia come destinazione turistica di riferimento.-news in collaborazione con Tivusat --foto ufficio stampa Tivusat -(ITALPRESS).