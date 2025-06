CANOA / Dennis Fina oro nella tappa italiana dell’Eca Junior Slalom Cup

A Valstagna (Vicenza), sulle acque del fiume Brenta, il portacolori del Granda Canoa Club Dennis Fina ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria C1 Men Under 16 in occasione della tappa italiana dell’ECA Junior Slalom Cup, uno dei circuiti europei più prestigiosi per le giovani promesse della canoa slalom.

L’ECA Junior Slalom Cup è una competizione internazionale organizzata dalla European Canoe Association, che raduna i migliori giovani atleti di canoa slalom nelle categorie Under 16 e Under 18 provenienti da tutto il mondo. Presenti nella tappa italiana Giappone, USA, Canada, Australia , Nuova Zelanda, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Irlanda, Francia, Svizzera, Austria. Ogni tappa assegna punti validi per la classifica generale del circuito, che si articola su più appuntamenti in diversi Paesi del continente.

Il format della competizione prevede due gare distinte, una sabato e una domenica, con una classifica combinata basata sulla somma dei punti ottenuti in entrambe le giornate.

Dennis, classe 2009, già campione d’Italia nel C1 Junior, ha centrato la vittoria nella gara di sabato e ha poi chiuso al secondo posto domenica, risultati che gli sono valsi il gradino più alto del podio nella classifica complessiva della tappa.

Alle sue spalle, il croato Damjan Hohnjec si è classificato secondo, mentre lo slovacco Adam Rasek ha completato il podio al terzo posto.

Ottimo risultato anche per il compagno di squadra Mattia Ferrero, che ha chiuso al quinto posto assoluto nella stessa categoria.



Nella categoria K1 Men Junior, Oliver Fina ha centrato la finale sia sabato che domenica, classificandosi settimo nella classifica generale, superato di una posizione proprio da Mattia Ferrero, autore di due prove che gli sono valse il sesto posto assoluto.