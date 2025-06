Ansia, speranze e una messa la sera prima degli esami

La sera prima degli esami è da sempre uno dei momenti più carichi di emozione e attesa per gli studenti. Che si tratti della maturità, della terza media o degli esami universitari, le ore precedenti anche per i più preparati sono scandite da ansie, sogni e interrogativi sul futuro.

Per accompagnare spiritualmente questo momento così delicato, questa sera, martedì 17 giugno, alle ore 20.30, nella parrocchia di Madonna delle Grazie a Cuneo, si terrà una messa dedicata a tutti gli studenti che stanno affrontando o affronteranno un esame. L’iniziativa è rivolta in particolare ai maturandi, ma anche agli universitari in piena sessione estiva e ai ragazzi di terza media, coinvolti negli esami conclusivi del ciclo scolastico.

L’appuntamento vuole essere un momento di raccoglimento e incoraggiamento per affidare a Dio paure, pensieri e speranze, e affrontare con maggiore serenità questo momento di crescita personale e scolastica. Un'occasione dove uniti in comunità si può trovare la fiducia in sé stessi necessaria per superare il traguardo valorizzando il percorso svolto finora.

La celebrazione è aperta a tutti, studenti, famiglie, insegnanti e amici. Dietro ad ogni esame, ad ogni singolo, si sa, non ci sono solo libri e verifiche, ma anche un insieme di relazioni, sacrifici e aspettative condivise. In questa serata il silenzio e una preghiera insieme potranno contribuire a sedare l’agitazione per guardare avanti con fiducia.

Un momento comunitario e di condivisione per costruire speranza in un passaggio importante della vita.