Cuneo Mia torna alla carica: quarta interpellanza sui fondi PNRR in corso Nizza e piazza Cottolengo

Arriva alla quarta interpellanza la richiesta di trasparenza del gruppo Cuneo Mia sull’utilizzo dei fondi PNRR destinati alla riqualificazione urbana tra corso Nizza e piazza Cottolengo. Il consigliere Claudio Bongiovanni ha depositato un nuovo documento ufficiale, che sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale, per ottenere chiarimenti sulle opere previste e sulla compatibilità del progetto con le finalità originarie del bando PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), parte della Missione 5 del PNRR.

Già a partire da febbraio 2024, Bongiovanni aveva sollevato dubbi sulla destinazione delle risorse, chiedendo un utilizzo alternativo dei fondi all’interno dello stesso ambito tematico. La questione si è evoluta con successive interpellanze, fino a questa nuova richiesta, motivata anche dalla mancata ricezione della relazione tecnica allegata alla variazione progettuale inviata al Ministero.

Secondo la documentazione acquisita, l’intervento interesserà entrambi i lati di corso Nizza (nei tratti compresi tra corso Giolitti e corso Brunet e tra via Grandis e via Peano) e piazza Cottolengo. Ma, a fronte dei 222mila euro residui, resta aperto il nodo della coerenza con le finalità sociali del progetto, originariamente legato all’area dell’ex Silver House, ora non più esistente.

Due le domande poste alla Giunta: quali lavori verranno effettivamente realizzati e se sia prevista la deimpermeabilizzazione dei suoli, misura annunciata nelle fasi iniziali ma di cui, secondo Bongiovanni, non si trova traccia concreta negli interventi finora eseguiti.

L’interpellanza chiede una risposta ufficiale nella prossima seduta del Consiglio comunale.