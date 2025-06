Le studentesse del CFPCemon di Ceva abbracciano il cuore azzurro dell’associazione 'Diversamente Valbormida'

Sabato 14 giugno una rappresentanza delle studentesse di estetica del Cfpcemon ha partecipato all’evento “Diversamente Day” a Montezemolo, evento dedicato all’inclusione sociale e organizzato a Montezemolo dall’associazione “Diversamente Valbormida”.

L’associazione Diversamente è composta da molti volontari che si impegnano per abbattere barriere fisiche e sociali, permettendo a tutti – anche a chi vive una condizione di disabilità – di godere delle piccole e grandi esperienze della vita quotidiana.

Il CFP “Rebaudengo” di Ceva nel tempo ha sostenuto e condiviso appieno l’ideologia del volontariato ed è per questo che anche quest’anno, a scuola già terminata, le ragazze del settore estetica e benessere, coadiuvate dalla Direttrice di Sede Simona Giacosa e sostenute dalla presenza del Direttore Generale Marco Lombardi, hanno arricchito la manifestazione con la loro professionalità ma soprattutto portando allegria, spensieratezza e leggerezza.

Durante la manifestazione, le studentesse hanno curato un’apprezzata attività di truccabimbi, realizzando decorazioni sul viso, sulle mani e sulle braccia dei partecipanti. Ma non si sono fermate lì: con entusiasmo e naturalezza, si sono trasformate in vere animatrici, coinvolgendo tutti con balli, canti e giochi in un’esplosione di energia e inclusione.

"Il nostro obiettivo – hanno spiegato i Direttori del CFP presenti all’evento – era proprio quello di trascorrere del tempo con persone meno fortunate, offrendo loro una giornata di leggerezza, svago e condivisione attraverso le tante attività ludiche proposte".

Momento emozionante anche il taglio del nastro, dove le studentesse e ragazzi/e dell’associazione sono stati coinvolti dal Sindaco di Montezemolo Marco Giacosa, visibilmente coinvolto e parte attiva nell’organizzazione dell’evento; complimenti ricevuti anche dalla Dottoressa Elena Merlatti rappresentante della Fondazione CRC che ha profuso messaggi di plauso per il lavoro svolto sia dall’associazione Diversamente che dal CFPCemon di Ceva, sempre attento nel cogliere le esigenze del territorio.

"È stata un’esperienza arricchente, stimolante e di crescita personale - dicono le studentesse -; fare volontariato abbiamo capito che consente di immergersi in realtà diverse dalla propria e vedere le cose da una prospettiva diversa, sabato ci è stato permesso di vivere un pomeriggio “diversamente”, per questo intendiamo ringraziare innanzitutto i volontari che hanno lavorato tantissimo per soddisfare le esigenze di tutti, i Comuni di Montezemolo e Roccavignale, i nostri Direttori che in questi anni ci hanno stimolato a metterci in gioco su ogni aspetto e un GRAZIE CON IL CUORE AZZURRO ai ragazzi e ragazze “speciali” che abbiamo avuto il privilegio di conoscere”.