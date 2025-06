Mondovì, concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario amministrativo-contabile a tempo indeterminato

In ottemperanza con il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale, a sua volta inserito nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato dalla Giunta comunale il 28 marzo 2025 e integrato con analoga deliberazione di Giunta il 29 aprile 2025, il Comune di Mondovì ha indetto un concorso pubblico per soli esami, aperto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di “Funzionario amministrativo-contabile” (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del CCNL 16/11/2022) da assegnare al Dipartimento Segreteria Generale.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica compilando l’apposito modulo online disponibile sul Portale unico del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica “inPA”, raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 14 luglio 2025. È possibile consultare l’intero bando di concorso sul sito internet comunale all’indirizzo www.comune.mondovi.cn.it, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Risorse Umane allo 0174.559217.