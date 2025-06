Santa Vittoria d’Alba, inaugurata l’area verde assegnata alla Protezione Civile

Una giornata di festa e di impegno civico. Sabato 14 giugno, è stata inaugurata l’area verde che l’amministrazione comunale di Santa Vittoria d’Alba ha assegnato alla Protezione Civile, al fine di assicurarne il decoro e l’abbellimento.

Nel dettaglio si tratta dell’area del primo tornante, quello del murales, che costituirà il modo tangibile per avvicinare i cittadini ai temi della sicurezza e dell’emergenza.

All’evento hanno partecipato autorità locali con a capo il sindaco Adriana Maria Dellavalle, volontari e cittadini che poi si sono fermati per il rinfresco offerto dal Gruppo comunale della Protezione civile.

Un’opportunità per conoscere da vicino il lavoro dei volontari e per capire come ciascuno di noi può contribuire a rendere la nostra comunità più sicura.