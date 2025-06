Summer School di Harvard fa tappa all'Università del Gusto di Pollenzo

L’Università di Pollenzo ospiterà mercoledì 25 giugno un gruppo di 30 studenti dall’Harvard University, guidati da Francesco Erspamer, professore di Romance Languages and Literatures, per una giornata dedicata ai rapporti tra gusto, bellezza, cultura e convivialità.

Lo storico ateneo statunitense ha infatti organizzato la Summer School “Beauty, Community and Innovation”, che porta in viaggio didattico, attraverso le eccellenze italiane, un gruppo selezionato di studenti nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Questo corso estivo affronta i temi dell’estetica, della cooperazione sociale, e dell’economia culturale e ambientale: in particolare si propone di analizzare il ruolo della bellezza e la sua connessione sia con l'innovazione che con la costruzione di comunità, e la sua importanza come pratica di cura per gli altri e per il mondo.

È pertanto molto forte l’affinità con l’Università di Pollenzo, dove questi temi sono profondamente tessuti nell’approccio formativo.

A Pollenzo la delegazione statunitense sarà accolta dal rettore Nicola Perullo, che aprirà la giornata con una breve lezione sul nesso tra esperienza del gusto, bellezza e saggezza e dal prof. Lorenzo Bairati, che introdurrà alle principali differenze nel diritto alimentare tra modello europeo e americano.

Vi saranno inoltre interventi della dott.ssa Elena Mancioppi, sugli aspetti socio-politici dell'olfatto, del dott. Riccardo Migliavada, sulla psicologia del cibo e le scelte alimentari e della dott.ssa Elena Corcione sul tema cibo e diritti.

Il prof. Simone Cinotto, Delegato all'Internazionalizzazione, interverrà infine con un saluto e una riflessione sul significato dello stile italiano nella cucina e nella gastronomia.

La Summer School “Beauty, Community and Innovation” prevede lezioni, conferenze di esperti, visite ed attività volte ad approfondire il patrimonio artistico e la società contemporanea italiana e toccherà inoltre le città di Torino, Trento e Siena.