Un successo la cena di fine anno scolastico organizzata dal Circolo delle Idee di Mondovì

Il giardino del Polo delle Orfane ha fatto da palcoscenico, lo scorso 11 giugno, alla cena di fine anno scolastico organizzata dal Circolo delle Idee - Giovani per Mondovì. Un centinaio i ragazzi e le ragazze provenienti da tutti gli istituti d’istruzione superiore della città che hanno preso parte all’iniziativa, per una festa condivisa impreziosita dalla proiezione del cortometraggio “Connessioni” realizzato dal gruppo The Mind, formato da giovani monregalesi (anch’essi membri del Circolo delle Idee) che negli ultimi mesi hanno lavorato all’interno dell’edicola MonregalYou di Breo.

La serata è poi proseguita lasciando spazio alla musica con le esibizioni di Jack Nugnes e la sua band, Leopetro, Giulio Toppino e Julie Gonzaga. Gli avanzi gastronomici, invece, sono stati donati alla Comunità Papa Giovanni XXIII di Mondovì nell’ottica di una sostenibilità etica e alimentare. «Siamo molto contenti della riuscita dell’evento - dichiara Beatrice Perrone, presidente del Circolo delle Idee - e senza dubbio ci piacerebbe organizzarla nuovamente in futuro vista la grande partecipazione. In un'epoca in cui i legami sociali sembrano spesso mediati da schermi e notifiche, i momenti di incontro reale assumono un valore ancora più profondo, soprattutto per le nuove generazioni. Questa nostra iniziativa si inserisce proprio in questa direzione: creare spazi concreti di relazione, confronto e condivisione. Grazie, come sempre, all’Amministrazione comunale e, in particolare all’assessore Alessandro Terreno, per il supporto e la disponibilità».

L’importanza di una sana vivacità sociale rimarcata anche dal sindaco, Luca Robaldo, e dall’assessore alle Politiche Giovanili, Alessandro Terreno: "Grazie al Circolo delle Idee per le tante proposte culturali e aggregative organizzate nel corso dell’anno, simbolo di un eccezionale fermento giovanile: dal Mondovirtual-Balloon Flight a “Mondovì in Circolo” fino all’interessamento al dibattito sul referendum di pochi giorni fa. Il Circolo delle Idee, insomma, come notevole laboratorio di crescita generazionale, imprescindibile per delineare la Mondovì del domani a partire dal protagonismo e dalle suggestioni dei giovani di oggi".