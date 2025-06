A.C. Bra in serie C, la città si colora di giallo-rosso

A poco più di 2 mesi esatti dalla promozione aritmetica in Serie C, dell'A.C. Bra, il club del presidente Giacomo Germanetti e la città di Bra proseguono nelle celebrazioni. In forte sinergia e collaborazione con la Confcommercio Ascom Bra, è stata ideata e confezionata l'iniziativa "Vetrine braidesi in giallorosso".

Per l'occasione, è stato realizzato un gagliardetto che richiama i colori sociali della squadra cittadina con la grafica per la vittoria della Serie D 2024/2025 e, a partire da domani (mercoledì 18 giugno), sarà distribuito negli oltre 150 esercizi commerciali associati. Resterà, nelle vetrine di Bra, nelle ultime due settimane di giugno e nella prima settimana di luglio.

"Abbiamo voluto coinvolgere il settore del commercio e dei pubblici esercizi di Bra, per condividere ed esaltare l'impresa storica compiuta dal Bra Calcio. Con la promozione in C, onorerà il nome di Bra in ambito sportivo-calcistico e non solo. Siamo contenti ed orgogliosi di quanto fatto dai giallorossi che giocheranno in altre regioni italiane, permettendo di dare visibilità al nostro territorio e alle nostre potenzialità. Abbiamo avviato un confronto con il presidente Germanetti, per un progetto che possa essere veicolo di promozione turistica ed enogastronomica di Bra. Ancora grandi complimenti alla dirigenza, allo staff tecnico e alla squadra", così Luigi Barbero, il DG Confcommercio Ascom Bra.