Compagnia delle Indie il brand che ama l’avventura

Dopo il grande balzo in avanti nel fatturato del 2024, Compagnia delle Indie mette insieme un altro significativo + 20% nei primi 5 mesi di quest’anno, attestandosi come una delle principali profumazioni, dalla fragranza ai bagno schiuma, dal sapone per le mani ai diffusori di profumo, oggi presenti nel mercato. Un brand, oggi prodotto da Myluna, azienda vicentina che dispone anche del marchio Lady Venezia e, solo per la commercializzazione, di Liabel, sempre per le soluzioni per la casa.

“In tutto il Piemonte”, dice Pino Callipari, Ceo di Myluna, “il nostro prodotto è particolarmente apprezzato poiché riesce a conuigare qualità e affidabilità ad un prezzo equo, privilegiando le materie prime e risorse del nostro territorio. In questo periodo Compagnia delle Indie ha anche intrapreso un project work con gli studenti della Cattolica di Milano, i quali hanno ideato strategie innovative per avvicinare il brand alla Generazione Z mantenendo vivi i valori fondamentali dell’azienda. Tutto questo ci avvicinerà maggiormente ad una clientela giovanile che, come Compagnia delle Indie, ama il bello e l’avventura”.