Cuneo per la Pace: il Coordinamento aderisce alla manifestazione nazionale contro guerra e riarmo

Il Coordinamento Pace e Disarmo Cuneo aderisce all’appello lanciato dal movimento Stop Rearm Europe in occasione della manifestazione nazionale contro guerra, riarmo, genocidio e autoritarismo prevista per il pomeriggio di sabato 21 giugno a Roma. Sono già oltre 300 le reti, organizzazioni sociali, sindacali, politiche nazionali e locali che hanno sottoscritto l’appello (https://stoprearm.org/), e sono oltre mille le sigle che hanno aderito in 18 paesi alla manifestazione promossa in Italia, tra gli altri, da Arci, Ferma il Riarmo (Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia), Attac e Transform Italia.

La manifestazione del 21 giugno rientra nella settimana di mobilitazione europea che si terrà dal 21 al 29 giugno in occasione del vertice della Nato a L’Aja, convocato proprio in quei giorni per decidere i dettagli del gigantesco piano di riarmo deciso dall’Unione Europea, e vedrà la convergenza di tante identità impegnate contro la guerra, per la pace, per la giustizia sociale e climatica, i diritti e la democrazia nel nostro paese.

Per consentire la partecipazione di una delegazione cuneese alla manifestazione è stato organizzato un treno speciale.

Info e prenotazioni: retepacedisarmo.cuneo@gmail.com