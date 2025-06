I “Doi Pass per Mondvì” compiono 30 anni di divertimento

1995-2025: trent’anni di “Doi Pass per Mondvì”. Un traguardo emozionante che verrà tagliato a partire da mercoledì 2 luglio con gli stessi ingredienti che hanno reso iconica la manifestazione: shopping, musica, arte e cultura. Un evento, quello delle notti bianche per le vie del centro monregalese, che ha fatto scuola in tutto il Cuneese. In tanti li definiscono ancora “Mercu ‘n piasa”, ovvero le serate dello “struscio”, rigorosamente i mercoledì di luglio, per le vie pedonalizzate di Breo, con negozi aperti dalle 21 a mezzanotte.

L’Associazione “La Funicolare”, in collaborazione e con il contributo del Comune di Mondovì unitamente al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo si appresta a vivere un ricco calendario di eventi, preludio al clou di Ferragosto: la Mostra dell’Artigianato Artistico. Nell’estate dell’importante anniversario, il calendario di eventi si infittisce: non solo i due grandi classici, Cinema sotto le Stelle e “Doi Pass per Mondvì”, ma anche il “Movì”, Mondovì Music Festival, che prolungherà l’intrattenimento sino al mese di agosto.

In rigoroso ordine cronologico, mercoledì 2 luglio i riflettori si accenderanno sul quartiere di Mondovì Breo con i “Doi Pass”. Il claim “Smac” (Shopping, Musica, Arte e Cultura) racchiude la mission dell’evento che, da trenta edizioni, continua a regalare emozioni e riscuotere consensi. In tutte le sere, a partire dalle 18, ci sarà spazio per lo street food in piazza Roma. Agli innumerevoli intrattenimenti verranno affiancati big tra cui spiccano Dj “Get Far” Fargetta (spettacolo in piazza Roma il 30 luglio) e i Trelilu (9 luglio in piazza Santa Maria Maggiore). In tutte le serate “Doi Pass” il Contest Y, il concorso musicale per i giovani artisti, che il 23 luglio ospiterà Nerone. Al termine dei “Doi Pass”, Movì continua mercoledì 30 luglio e mercoledì 6, 20 e 27 agosto con musica nei locali del centro storico di Breo a partire dalle ore 19.

Dall’8 luglio e per quattro martedì consecutivi, ritorna “Cinema sotto le Stelle”, la serata dedicata alla cinematografia, in scena a partire dalle 21.30 sul coreografico scenario dei gradoni di piazza Maggiore, suggestive poltrone da cui godersi quattro film piuttosto differenti tra di loro. Si partirà con “Flaminia”, per passare il 15 luglio a “Un mondo a parte” e proseguire il 22 con “Romeo è Giulietta” per poi terminare, il 29 luglio, con “Sonic 2 – Il Film”. Ingresso libero.

«Il centro storico della nostra Città – dichiara Mattia Germone, presidente “La Funicolare” –, è pronto per festeggiare i trent’anni di una manifestazione che ha cambiato le estati del Monregalese, territorio precursore nel modo di intendere eventi e commercio. I numerosi visitatori richiamati dagli spettacoli dei “Doi Pass” sono parte integrante del loro successo. Lo ‘struscio’ estivo dinnanzi alle vetrine dei negozi aperti con la promozione dei saldi estivi, si unisce all’intrattenimento e alla convivialità. Il ringraziamento, oltre a tutti i nostri soci, va ai tanti ‘attori’ che collaborano per la buona riuscita dell’evento, in primis le realtà associazionistiche che si adoperano in diversi ambiti per partecipare, essere presenti e organizzare i numerosi punti di spettacolo. Infine, ma non per ultimo, grazie ai nostri sponsor senza i quali non potremmo sostenere le spese organizzative sempre maggiori. Infine, aggiungerei un plauso a chi 30 anni fa ideò, per primo nel nostro territorio, l’apertura serale dei negozi unita agli spettacoli di piazza gratuiti. A loro sentimenti di riconoscenza uniti al ringraziamento che rivolgo ai volontari, alla Polizia Locale e all’Ufficio Manifestazioni, da sempre coinvolti nell’organizzazione, così come alle Amministrazioni che si sono susseguite in Città, in particolare quest’ultima che crede fortemente nel valore degli eventi, estivi e non, di cui i Doi Pass fanno orgogliosamente parte».

«Trent’anni di storia per uno degli eventi più iconici della nostra città, capace di mantenere nel tempo credibilità e attrattività» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. «I “Doi Pass”, insomma, come proposta culturale e musicale pensata per accontentare un pubblico eterogeneo grazie ad un programma vario e diversificato, ma anche come percorso di avvicinamento alla Mostra nazionale dell’Artigianato, da sempre uno degli appuntamenti più attesi dell’estate monregalese. Un percorso quest’anno ancora più seducente grazie al respiro lungo di Movì, che dopo i concerti di giugno e luglio in piazza d’Armi, porterà dj Fargetta in piazza Roma il 30 luglio e animerà il centro storico di Breo per tutti i mercoledì di agosto. Grazie, come sempre, a “La Funicolare” per l’attenta regia organizzativa, grazie ai partner, alle istituzioni e agli sponsor che rendono possibile la realizzazione dell’evento e grazie, ovviamente, ai commercianti che con la loro apertura serale contribuiscono alla buona riuscita di una manifestazione che mai come quest’anno saprà vivacizzare il nostro centro storico totalmente riqualificato».