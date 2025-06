In arrivo a Cuneo tre giornate gratuite di tennis e blind tennis per le persone con disabilità

In occasione del torneo internazione di tennis in carrozzina, che si disputerà alla Best Point Tennis Cuneo dal 19 al 22 giugno, il Circolo di tennis organizza tre giornate gratuite di tennis e blind tennis per le persone con disabilità fisiche e cognitive del territorio.



“Superare i propri limiti per vivere il sogno” non è solo lo slogan ma il vero intento di questa iniziativa. Tre importanti giornate davvero importanti: “L’obiettivo - spiegano dalla Best Point - è dare l’opportunità alle persone con disabilità di avvicinarsi al mondo dello sport ed in particolare del tennis, sia provando a giocare, che assistendo alle partite degli atleti professionisti in carrozzina che disputeranno il torneo, sempre affiancati dai maestri del circolo e da volontari.”



Giovedì 19 e venerdì 20 giugno, dalle ore 14 alle ore 17 i partecipanti potranno cimentarsi nel tennis, mentre sabato 21 giugno, sempre dalle ore 14 alle ore 17, ci sarà la possibilità di provare il blind tennis (attività aperta anche a chi non ha una minoranza visiva). Prenotazioni via watsapp al numero 344 0310247.



Oltre alle attività, verranno proposti anche interessanti incontri. Saranno ospiti d’eccezione Nicola Dutto, pilota professionista di rally raid internazionale (venerdì 20 giugno alle ore 17:30), e Daniele Cassioli, pluri campione mondiale di sci d’acqua (sabato 21 giugno alle ore 17:30). Aperti a tutti, per questi due eventi non è richiesta la prenotazione.



Sia il torneo internazionale che gli eventi collaterali sono totalmente benefici e sono stati realizzati grazie al patrocinio del Comune di Cuneo ed all’aiuto di donatori e sponsor.