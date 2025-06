Marene fa spazio alla biodiversità: il Beehotel arriva alla scuola dell'infanzia

Lunedì 16 giugno è stato installato presso la scuola dell'infanzia Santa Teresa di Marene il Beehotel realizzato ad ottobre 2024 dai bambini e ragazzi dell'associazione "La Baracca dei Birbanti" in occasione dell'assemblea dei soci e dell'elezione del direttivo.

Il Beehotel è stato realizzato sotto l'esperta guida di Valter presso l'Ape Golosina di Cascina Monfrin.

La scuola dell'infanzia ci è parso il luogo adatto per il beehotel in quanto utile ad avvicinare i bambini alla natura e al rispetto di tutti gli esseri viventi.

I bambini sono stati rapiti dalla spiegazione di Valter e le insegnanti hanno colto molti spunti per il progetto della biodiversità che accompagnerà il prossimo anno scolastico.

Il beehotel può ospitare una grande varietà di insetti impollinatori che convivono pacificamente, collaborando per raggiungere il loro scopo, ossia la protezione dei nascituri. Ogni insetto ha le proprie caratteristiche e i propri punti di forza, riesce con la volontà a superare i propri limiti e mette le sue abilità a servizio degli altri abitanti del beehotel.

L'attività degli insetti impollinatori è fondamentale per l'ecosistema e i beehotel servono appunto per ospitare quegli insetti che non creano colonie.

Per costruire il beehotel si usano canne, steli di graminacee, pigne, tronchi forati e chiunque può realizzarne uno.

Proprio durante "Facciamo fiorire Marene" Legambiente ha proposto un laboratorio di costruzione di piccoli beehotel che è piaciuto molto ai partecipanti.

Ringraziamo oltre a Valter dell'Ape Golosina, la scuola dell'infanzia di Marene e Marco Biolatti con Muovi le Mani per Marene che hanno reperito i pali su cui il beehotel è stato posto.