Corsa in montagna: due bronzi targati Podistica Valle Varaita ai tricolori di staffetta

Un argento e due bronzi il bilancio del Piemonte ai Campionati Italiani Assoluti e Juniores di staffetta di corsa in montagna, svoltisi domenica 15 giugno a Casnigo sui sentieri della Val Gandino.

La coppia della Sport Project VCO composta da Stefano Perardi e Christian Piana conquista il secondo posto nella categoria juniores, con crono finale di 1h07:54: 32:08 il crono di Perardi, 35:47 quello di Piana. Da segnalare un errore di percorso, nel quale è incorso uno dei due staffettisti, ha viziato il risultato finale.

Alle spalle della coppia ossolana, terzo gradino del podio per Pod. Valle Varaita di Daniele Mattio e Stefano Bagnus, che tagliano il traguardo in 1h08:21: 32:45 per Bagnus, 35:37 per Mattio.

Sempre nella categoria juniores, quinto posto per un’altra formazione targata Sport Project VCO con Filippo Piumarta (35:52) e Christian Suini (34:36).

Nella prova assoluta, Pod. Valle Varaita conquista il bronzo nella gara maschile: il terzetto composto da Elia Mattio, Simone Giolitti, Martin Dematteis chiude in 1h33:36, alle spalle di La Recastello (1h30:59) e S.A. Valchiese (1h33:12). È di Dematteis il miglior crono con 30:52 (10mo assoluto), poi Mattio con 31:05, infine Giolitti con 31:41.

Nono posto invece in 1h37:57 per il terzetto della Sport Project VCO composto da Thomas Floriani, (32:30), Roberto Giacomotti (30:17/quinto miglior tempo di frazione), Matteo Fodrini (35:12). 15ma la seconda formazione della squadra ossolana: Simone Adamini (35:00), Matteo Borgnolo (32:26), Marco Gattoni (36:18) chiudono in 1h43:42. 17mo posto per Atl. Saluzzo di Lorenzo Civallero (37:14), Fabio Griglio (35:38), Nicholas Bouchard (33:46) con crono finale di 1h46:36. Atl. Susa Adriano Aschieris (Gianluca Poli/37:33; Diego Bianco/36:44; Dario Natale/38:26) è invece 28ma in 1h52:41 seguita da GSA Valsesia (Carlo Torello Viera/35:50; Vivekachandran/41:43; Enzo Mersi/36:19) 31ma in 1h53:50.

Nella prova femminile, invece, Pod. Valle Varaita sfiora il podio: le sorelle Erica e Francesca Ghelfi chiudono infatti al quarto posto in 1h14:40 a soli 3 secondi dal bronzo. 40:11 il crono di Erica, prima frazionista, 34:30 quello di Francesca, seconda frazionista, che è anche in assoluto il miglior tempo di frazione. Ottavo e nono posto per le due squadre dell’Atl. Saluzzo in gara; la prima, composta da Noemi Bouchard (37:50) e Arianna Dentis (41:17) chiude in 1h19:06, la seconda, con Alessandra Alliney (40:32) e Irma Chiavazza (41:27) taglia il traguardo in 1h21:08. 17ma la coppia dell’Atl. Susa Adriano Aschieris composta da Irene Aschieris (43:01) ed Elisa Bianco (47:34) con crono finale di 1h30:34; seguono le compagne di squadra Caterina Traversa (47:14) e Romina Monacelli (47:11), che chiudono al 19mo posto. 20ma piazza per GSA Valsesia di Giuseppina Feo (46:35) e Monia Bacchetta (50:56), seste nella classifica SFA.