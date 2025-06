Mauro Tuninetti è il nuovo direttore sportivo del settore giovanile a11 Elledì FC

La società sportiva Elledì FC è lieta di annunciare che Mauro Tuninetti è il nuovo direttore sportivo del settore giovanile di calcio A11.

Tuninetti ha un curriculum sportivo trentennale di alto livello e con moltissima esperienza sia come allenatore, che in particolare come direttore sportivo.

Ha guidato, come direttore, società che hanno raggiunto molti obbiettivi in categorie come prima categoria, promozione e eccellenza, tra cui Carmagnola e Moretta.

Ora dopo alcuni anni vissuti come direttore sportivo del Morevilla assume il ruolo di direttore sportivo di Elledì FC.

Mauro Tuninetti commenta così la sua nomina: "Ringrazio la società per avermi dato questa possibilità di ritornare a casa, dove tutto è iniziato. Ora siamo già al lavoro per far crescere la società e le attività sia a livello qualitativo che quantitativo, coinvolgendo in particolare i ragazzi e le ragazze di Carmagnola e dintorni".