"Pizza Bit Competition": a Centallo una tappa all’insegna del talenti e del gusto [FOTO]

Si è svolta ieri a Centallo, presso Vita Academy, una delle tappe della Pizza Bit Competition, l’iniziativa organizzata dal prestigioso Molino Dalla Giovanna che celebra l’eccellenza dell’arte bianca italiana. Una giornata appassionante in cui sette pizzaioli provenienti da diverse regioni d’Italia si sono sfidati a colpi di creatività, tecnica e profumi del territorio, con l’obiettivo di accedere alla fase successiva della competizione.

Ogni pizza presentata è stata un omaggio alla terra d’origine del suo creatore, con ingredienti selezionati e abbinamenti che raccontano storie, sapori e tradizioni locali. I concorrenti non hanno solo dimostrato grande maestria nell’impasto e nella cottura, ma hanno anche portato sul banco identità e passione, rendendo ogni proposta unica.

A valutare le creazioni, una giuria d’eccezione, composta da varie figure con esperti del settore, professionisti della gastronomia e giornalisti, che ha premiato non solo la bontà della pizza, ma anche la presentazione, la tecnica e la capacità di raccontare un territorio attraverso un piatto simbolo della nostra cucina.

Senza ripensamenti e con la giuria d’accordo all’unanimità sono stati selezionati tre candidati per lo step successivo.

Kirolos Mohsen Wanis Ibrahim (foto sotto), che ha conquistato la giuria con la sua pizza "Sapori d’estate", preparata con una base di crema di melanzane e dei pomodori "confit".

A seguire Domenico Fiumara (foto sotto)con la sua pizza dal nome particolare, “Trombetta d’estate”, un prodotto con molti piccoli dettagli squisiti che sapeva di Liguria, la sua terra, come il pesto, le chips di zucchine e i pomodori.

Infine Matteo Sanna (foto sotto), il concorrente che ha davvero lasciato un segno a tutta la giuria stupendo tutti con la sua “Sardegna Oltremare”.

Questo ragazzo arrivato da Sassari per l’occasione si è presentato, dopo ore di volo e una camminata dalla stazione fino al luogo della gara, con un semplice zaino che al suo interno conteneva tutto l’occorrente per creare una pizza che ha incantato tutti per la sua bontà, la sua storia e la creatività. Come base un salsa di San Marzano spremuto a mano, guarnito con fior di latte sardo, piccoli calamaretti saltati in padella con erbette di stagione e aglio di Desulo, guanciale gratinato con pecorino fresco e cipolla rossa in agrodolce all'aceto di mela. In uscita, il tocco che ha resto quella pizza un gusto da ricordare: una grattugiata di limone fresco e per decorare di fiori di malva.

La Pizza Bit Competition è più di una semplice gara: è un percorso che porterà i migliori pizzaioli d’Italia verso una finale nazionale nella quale sarà eletto il "brand ambassador" del Molino Dalla Giovanna, ruolo prestigioso che rappresenta la qualità e i valori di uno dei marchi più rinomati nel mondo della farina. Presenti anche i curatori di questo evento.

La tappa di Centallo si è confermata un successo, con grande partecipazione e un livello altissimo di competizione. Prossima fermata: nuove città, nuovi impasti, ma sempre la stessa passione per la pizza.