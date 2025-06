Volley Savigliano, confermato anche il centrale Lorenzo Rainero

Dammi il cinque! Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che, anche nella stagione sportiva 2025/26, Lorenzo Rainero farà parte del reparto centrali della prima squadra, impegnata nel campionato di Serie A3 Credem Banca.

La quinta conferma nel roster allenato da coach Serafini, quindi, è quella di “Lollo”, ormai diventato un punto di riferimento nel pacchetto di centrali saviglianese, nonostante la giovane età. Classe 2002, infatti, Rainero è di fatto cresciuto al Volley Savigliano, dove è approdato ai tempi dell’Under 16 dopo gli inizi nella “sua” Cavallermaggiore. Nel 2019/20 l’esordio in Serie A3 al Cuneo Volley (con cui giocò anche in A2), prima del ritorno a casa per iniziare l’avventura tra i “grandi” in biancoblu. Quattro stagioni dopo, rieccolo qui, reduce da un’annata che, complice qualche acciacco fisico, l’ha visto comunque mettere a referto 41 punti complessivi.

“Sono molto contento di continuare per il quarto anno consecutivo in un progetto che è ormai diventato la mia seconda casa. Sono felice anche che coach Serafini abbia scelto di tenermi, così come di poter lavorare con lui. Cosa mi aspetto? Una grande stagione, perché abbiamo tutte le carte in regola per fare bene e tornare a certi livelli. Sicuramente, mi aspetto di alzare l’asticella rispetto allo scorso anno. Il discorso vale anche per me: spero di non avere più infortuni e di poter trovare più continuità, anche con i miei compagni” – le sue parole.

Il Volley Savigliano, a partire dal presidente Guido Rosso, augura a “Lollo” di poter continuare il percorso di crescita comune, iniziato ormai molti anni fa. Forza Savian!