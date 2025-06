(Adnkronos) -

La Virtus Bologna è campione d'Italia della Serie A di basket per la 17esima volta. La Virtus si è imposta sulla Germani Brescia 96-74 in gara 3, per chiudere 3-0 la serie e aggiudicarsi il titolo con dedica ad Achille Polonara, il compagno di squadra alle prese con una leucemia mieloide.