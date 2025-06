Israele-Iran, Macron risponde a Trump: "Ha cambiato idea su tregua"

(Adnkronos) -

Donald Trump punge, Emmanuel Macron replica. Va in scena il botta e risposta tra il presidente degli Stati Uniti e quello della Francia sulla posizione americana in relazione alla guerra tra Israele e Iran. "Non sto cercando il cessate il fuoco", ha detto Trump sull'Air Force One, dopo aver lasciato in anticipo il G7 in Canada, attribuendo la responsabilità dell'equivoco a Macron. "E' un bravo ragazzo, ma spesso non la azzecca", il commento velenoso di Trump. Macron, però, non incassa in silenzio.

"E' Trump che ieri aveva evocato il cessate il fuoco, e quando dice che deve rientrare per delle discussioni generalmente si intende per il cessate il fuoco. Abbiamo firmato un testo comune discusso con Trump, in cui chiediamo una de-escalation. Credo che gli Stati Uniti d’America siano necessari per riportare tutti intorno al tavolo", dice il presidente francese nella seconda giornata del vertice in Canada.

"Se Trump ha cambiato idea io non sono responsabile dei cambiamenti di posizione dell'amministrazione americana, il presidente francese parla per la Francia. Non mi lascio turbare da queste cose", aggiunge alludendo agli attacchi personali rivolti contro di lui dal presidente americano. "Ho detto che era una cosa positiva che andasse a discutere e non cambio idea, la Francia ha una posizione chiara da anni", dice.

In un post sul social Truth, Trump ha velatamente minacciato l'ayatollah Ali Khamenei: "Sappiamo dov'è, non lo uccidiamo. Per ora". "Non vogliamo che l'Iran si doti dell'arma atomica, ma credo che cercare un cambiamento di regime per via militare sia un grande errore perché porterebbe al caos. Dobbiamo riprendere il prima possibile le discussioni", la chiosa di Macron.

La Francia, intanto, si prepara ad ogni scenario. Il presidente annuncia che, al suo ritorno dal vertice del G7 in Canada, presiederà domani a un consiglio di difesa dedicato al conflitto tra Iran e Israele e alle sue implicazioni per i cittadini e le basi francesi nella regione. Si tratta del secondo consiglio di difesa convocato dalla Francia dall’inizio delle ostilità venerdì scorso.

Durante un punto stampa a margine del summit di Kananaskis, Macron spiega che l’incontro servirà a fare il punto "sulla sicurezza dei nostri connazionali, sull’adattamento e l’evoluzione della minaccia e su eventuali iniziative complementari da adottare".