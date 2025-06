Alba, la Giunta Itinerante torna nei quartieri: il 1° luglio confronto con Scaparoni e Piana Biglini

Prosegue nel mese di luglio il cammino della Giunta Itinerante, il progetto dell’Amministrazione comunale di Alba pensato per rafforzare il legame con i quartieri attraverso incontri pubblici e confronto diretto con i cittadini. Un’occasione concreta per raccogliere segnalazioni, condividere idee, ascoltare esigenze e costruire, insieme, una pianificazione partecipata.

Dopo gli incontri primaverili a Gallo d’Alba, Moretta, San Cassiano, Piave, Centro Storico e Vivaro, i prossimi appuntamenti sono fissati per martedì 1° luglio con Scaparoni e Piana Biglini, e per il 15 luglio con i quartieri Altavilla, San Rocco e colline. Saranno presenti il sindaco Alberto Gatto, gli assessori comunali e i rappresentanti dei Comitati di Quartiere, in un clima di dialogo aperto e reciproco.

“Questo progetto ci consente di raccogliere in tempo reale le voci dei cittadini, restituendo loro attenzione e presenza concreta”, commenta Davide Tibaldi, assessore ai Quartieri. “Tante idee, molte richieste, e anche critiche utili per indirizzare meglio le scelte amministrative. Siamo convinti che ascoltare significhi già agire”.