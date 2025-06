"Ex rifiuteria in piazzale Giardini a Mondovì, perché l'area riqualificata non è fruibile al pubblico?"

"Per quale ragione non sono state realizzate, nell’ultimo anno, opere tese alla fruizione da parte della cittadinanza del già realizzato parco dell’ex-rifiuteria, con osservatorio ornitologico, panchine e percorso naturalistico in piazzale Giardini?".

A chiederlo, con un'interrogazione, sono i consiglieri del centrosinistra Laura Gasco, Cesare Morandini e Davide Oreglia che evidenziano: "Nel consiglio comunale del 29 aprile 2024, su richiesta del consigliere Morandini, l’assessore Gabriele Campora diceva essere stata rimandata l’inaugurazione del parco ex-rifiuteria perché emerso nel frattempo il tema con le Ferrovie dello Stato della fascia di rispetto inaccessibile agli utenti attorno ai piloni. Inoltre si attendeva di recuperare anche l’edificio in disuso pertinente all’area e la riuscita della piantumazione di alberi e l’inerbimento. Chiediamo quali siano le azioni intraprese o siano in corso da parte dell’Amministrazione per arrivare all’apertura al pubblico dell’opera".





Il progetto era stato realizzato grazie al Bando "Distruzione" di Fondazione CRC, che aveva assegnato 40mila euro per riqualificare l'area. Nel 2022 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per piantumazione di alberi ad alto fusto e siepi, panchine, un capanno per l’osservazione ornitologica, un sentierino e una piccola spiaggia in sabbia e ghiaia.

"Tra la fine del 2022 e l’inizio 2023 il Comune ha assegnato i lavori alla ditta Edil Verde, per un progetto di complessivi 73 mila euro, che sono stati portati a compimento nell’ottobre 2023 - concludono i consiglieri -, ma da allora l'area non è ancora stata aperta al pubblico".