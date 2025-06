Fossano, prosegue il progetto "Sii Cambiamento" contro la violenza di genere promosso da Terziario Donna Confcommercio

Si è tenuto presso la sede di Confcommercio Fossano il secondo incontro del progetto “Sii Cambiamento: Imprese che si interrogano – Comunità, Responsabilità e Genere”, promosso da Terziario Donna Confcommercio provincia di Cuneo.

L’iniziativa proseguirà nel 2025 coinvolgendo le sedi locali di Bra, Carrù, Cuneo, Saluzzo, Mondovì e Fossano, punta a stimolare una riflessione condivisa sul ruolo delle imprese nella prevenzione della violenza di genere.

I locali pubblici – bar, negozi, ristoranti – sono presentati non solo come luoghi di consumo, ma come spazi attivi di osservazione e relazione, capaci di generare cambiamento sociale.

Il progetto è sostenuto da Fondazione CRC e Camera di Commercio di Cuneo, in collaborazione con l’équipe C.U.A.V. Men in Progress della Cooperativa Fiordaliso.

Attraverso formazione e confronto, l’obiettivo è promuovere una nuova consapevolezza nelle imprese, rendendole parte di una rete territoriale che riconosce e contrasta la violenza nella quotidianità, al di là dell’emergenza.

“Il cambiamento è già in corso – afferma Terziario Donna – ma per diventare reale e duraturo ha bisogno della partecipazione di tutti.”