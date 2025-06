Gemellaggio tra Vespa Club Fossano e Moto Club Polizia di Stato della sezione di Cuneo

Il Vespa Club Fossano si è ufficialmente gemellato con il Moto Club Polizia di Stato – Sezione di Cuneo. Il suggello di questo importante legame sarebbe dovuto avvenire in occasione del motoraduno di marzo, ma, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, l’evento è stato rimandato.

La cerimonia si è tenuta domenica 15 giugno, sotto un caldo sole estivo, nella splendida cornice di Piazza Manfredi a Fossano. Durante l’incontro, il presidente del Vespa Club Fossano, Fulvio Relmi, ha simbolicamente donato la fascia del club al presidente del Moto Club Polizia di Stato – Sezione di Cuneo, Carmine Rapuano, ricevendone in cambio il gagliardetto ufficiale del club motociclistico.

All’evento, patrocinato dal Comune di Fossano, ha partecipato la vicesindaca Donatella Rattalino, che ha sottolineato l’importanza dell’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole. Uno degli obiettivi principali del Moto Club Polizia di Stato è infatti la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza stradale, attraverso iniziative, convegni e attività che coinvolgono istituzioni, media, ricercatori, associazioni e cittadini.

In Piazza Manfredi è stata allestita un’esposizione statica di Vespa storiche appartenenti ai soci del Vespa Club Fossano. Tra i modelli ammirati, due Vespa 125cc "faro basso" del 1952 e del 1954, simili a quella guidata da Audrey Hepburn e Gregory Peck nel celebre film Vacanze Romane. Particolarmente interessante anche una rara GS VS2 del 1956, che partecipò a diverse gare di regolarità in salita alla fine degli anni ’50: si distingue per la presenza di un serbatoio supplementare alloggiato nella ruota di scorta.

Non poteva mancare l’iconica Rally 200, modello analogo a quello utilizzato nel 2019 dal presidente Fulvio Relmi per attraversare la storica Via del Sale da Limone a Monesi a bordo di una Vespa Rally 200 del 1977.

A rappresentare il Moto Club Polizia di Stato, era presente una Moto Guzzi 700 nella sua inconfondibile livrea verde, simbolo storico dei mezzi in dotazione alla Polizia negli anni passati.

Il prossimo appuntamento per gli appassionati sarà domenica 27 luglio con il tour “Langa in Vespa”, un’escursione attraverso le colline patrimonio Unesco. I partecipanti visiteranno la Cantina Moscone di La Morra. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Daniele al numero 334 7109851.