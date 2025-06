Dai clown di corsia un grazie a Zonta Club Cuneo per l’importante contributo

“Un dono importante per i clown di corsia - hanno dichiarato Ivana Molinero e Nives Tomatis rappresentanti dell’associazione Cônivip odv Cuneo - ViviamoInPositivo, nella serata di chiusura dell’anno sociale di Zonta Club Cuneo (al San Quintino di Busca) dove hanno ricevuto dalle co-presidenti Mara Rebuffatti e Silvia Quaranta la somma di 1.500 euro.

Somma ricavata dal mercatino di Natale Christmas Vintage 2024, promosso per sostenere le attività dell’associazione. “Grazie a Zonta per la meravigliosa dedizione sociale che dimostra come l’unità di intenti contribuisca a diffondere emozioni di gioia a persone che vivono un disagio sanitario e sociale. Gioia che è, e sarà sempre il preciso compito dei clown di corsia.

Con questo dono, ancor più e ancor meglio, potremo organizzare i nostri servizi (l’associazione opera negli ospedali Santa Croce e Carle di Cuneo e all'Ospedale Regina Margherita di Torino). “Perché ridere non è solo contagioso, ma è anche la miglior medicina”.

Nell’ambito della conviviale è stato ufficialmente attribuito il premio Zonta Young Women in Leadership Award 2025, riconoscimento istituito dal club internazionale e destinato alle studentesse per premiare l’impegno scolastico e nel volontariato, l’attitudine alla leadership, la dedizione all'avanzamento della condizione della donna, finalità principe del club femminile.

La vincitrice è Lucia Matilde Bernardi, classe 2008, frequentante la terza del liceo De Amicis di Cuneo. La giovane premiata che si è dichiarata orgogliosa di ricevere la borsa di studio Zonta - “ha tutte queste qualità - parole della presidente Mara Rebuffatti - ha saputo trasformare la timidezza in forza, diventando rappresentante di classe e mettendosi al servizio dei suoi compagni. Partecipa attivamente alla vita scolastica e culturale, ha preso parte a scambi giovanili europei e si dedica con sensibilità e passione al volontariato.

Ciò che la rende davvero speciale è la consapevolezza con cui guarda al mondo, l’empatia verso gli altri, la voglia di contribuire attivamente alla crescita collettiva”.

Chiuso l’anno sociale, il programma di attività del sodalizio cuneese riprenderà a ottobre.