Levaldigi: la Polizia di Frontiera saluta il sovrintendente capo Luca Barale, prossimo al congedo

Una giornata densa di emozione e riconoscenza ha accompagnato ieri il saluto al sovrintendente capo Luca Barale, prossimo al congedo dal servizio attivo nella Polizia di Stato, presso il Posto di Polizia di Frontiera Aerea di Levaldigi. Un momento sentito, condiviso da colleghi e superiori di tutta la Polizia di Frontiera della provincia di Cuneo, che hanno riconosciuto una carriera contraddistinta da dedizione, senso del dovere e spirito di servizio.

Il sovrintendente capo Barale ha alle spalle una lunga e stimata esperienza operativa: dagli anni trascorsi nella Polizia Stradale, con incarichi presso Roreto di Cherasco, la Sezione di Cuneo, Saluzzo e il Reparto Mobile di Genova, fino al suo trasferimento, nel 2015, presso il Posto di Polizia di Frontiera Aerea di Levaldigi. In questa sede ha ricoperto un ruolo di fondamentale importanza, coordinando con competenza i complessi controlli di frontiera, sia in occasione dei voli extra-Schengen sia nel delicato ambito terrestre di controllo ai valichi tra l’Italia e la Francia.

Il suo congedo avviene a breve distanza da quello del sovrintendente capo Angelo Di Muccio (foto sotto), anch’egli punto di riferimento del Posto di Polizia di Levaldigi, andato in pensione per anzianità un anno fa. Di Muccio ha dedicato gran parte della sua vita professionale al controllo delle frontiere, prima all’Aeroporto di Torino Caselle, e poi, dal 2013, a Levaldigi, sin dalla costituzione del presidio.

Il vice questore aggiunto Martino Santacroce, dirigente del Settore Polizia di Frontiera Terrestre ed Aerea di Limone Piemonte, ha voluto sottolineare come: "Il contributo fornito dal sovrintendente capo Barale è stato essenziale per garantire il corretto svolgimento delle attività di frontiera. La sua esperienza, unita a uno spirito collaborativo e a una profonda conoscenza operativa, ha rappresentato un punto di forza per tutta la Polizia di Frontiera della provincia di Cuneo”.

Alle sue parole si è unita la comandante del Posto di Polizia di Frontiera Aerea, sostituto commissario coordinatore Tiziana Prin, che ha dichiarato: “Il sovrintendente Barale, come il collega Di Muccio, ha incarnato con discrezione e fermezza i valori della Polizia di Stato. La loro professionalità, unita a un raro senso dell’umanità, ha lasciato un’impronta significativa non solo sul servizio, ma anche nei cuori dei colleghi.”

Ai due sovrintendenti, stimati e apprezzati da tutto il personale, vanno i più sinceri ringraziamenti per l’impegno profuso in tanti anni di onorato servizio. I colleghi rivolgono a entrambi un affettuoso augurio di buona vita, serenità e salute per il futuro.