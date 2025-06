Ceva: torna l'appuntamento con "Insoliti Sipari", il festival che fa danzare i giovani

Torna l’atteso appuntamento con Insoliti Sipari, il festival estivo ideato e promosso dall’Associazione Culturale In Quinta ETS, giunto alla sua quarta edizione. L’evento celebra teatro, musica e danza nella splendida cornice dei giardini del Castello Pallavicino di Ceva, aperti grazie alla disponibilità dei Marchesi Pallavicino, trasformandosi in un’occasione unica di incontro tra arte, paesaggio e comunità.

Lo stage di danza: formazione per ragazzi e scuole

Il cuore pulsante dell’edizione 2025 sarà lo stage di danza di mezza estate, in programma dal 14 al 18 luglio, pensato per ragazzi a partire dagli 8 anni e per scuole di danza. Una settimana intensiva di studio e crescita artistica, accompagnata da maestri di fama internazionale che guideranno i partecipanti attraverso stili differenti: danza classica, contemporanea, modern e hip hop, con il valore aggiunto della musica dal vivo del percussionista Beppe Cotella, che arricchirà le lezioni con i suoi ritmi travolgenti.

Al termine dello stage, i giovani allievi si esibiranno in una serata speciale di fronte a una giuria d’eccezione. È previsto anche un corso di formazione parallelo per insegnanti di danza, con l’obiettivo di promuovere il confronto e l’aggiornamento tra professionisti del settore.

Le lezioni di danza classica saranno affidate a Susanna Campo, quelle per i più piccoli a Eliana Oliva, che proporrà un percorso tra classico e contemporaneo. Enrico Morelli condurrà i ragazzi nella danza contemporanea, Fabrizio Santi sarà il riferimento per l’hip hop, mentre Fabrizio Federici guiderà il lavoro sul modern. Le percussioni live di Beppe Cotella accompagneranno tutto lo stage, rendendo ogni momento ancora più coinvolgente.

Le iscrizioni allo stage sono aperte fino al 30 giugno 2025. Per partecipare è necessario contattare l’Associazione In Quinta all’indirizzo ass.inquinta@gmail.com o ai numeri +39 338 522 8451 e 0174 722338.

Gli spettacoli serali: quattro appuntamenti da non perdere

Accanto alla formazione, il festival propone anche un programma di spettacoli serali aperti al pubblico, in scena alle 21:30 sempre nel giardino del Castello.

Si comincia il 16 luglio con una vetrina dedicata ai giovani talenti, nel corso della quale saranno assegnate sette borse di studio messe a disposizione da importanti realtà artistiche internazionali tra cui l’Opera di Bordeaux, il teatro di Nizza, l’Agorà Coaching Project e lo Stage internazionale di Praia a Mare in Calabria.

Il 17 luglio sarà la volta della MM Contemporary Dance Company, con lo spettacolo Dance Frames. Il 24 luglio toccherà all’Eko Dance Project, in scena con Carmen Sweet / Il Rituale delle Tarante. A chiudere il festival, il 29 luglio, sarà la compagnia NaturalisLabor con Le Tango des Malfaiteurs.

I posti per gli spettacoli sono limitati a 200, non numerati, e la prenotazione è obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso, esclusivamente tramite chiamata telefonica.

Un festival che cresce con la comunità

Negli anni, negli Negli anni Insoliti Sipari ha saputo costruire una proposta culturale d’eccellenza, ospitando artisti del calibro dei solisti del Teatro alla Scala di Milano, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, la compagnia ArteMakia, la marching band Funk Off, il gruppo comico-musicale Gli Oblivion, l’attore e autore Giobbe Covatta, il Tri Project di Berlino, il gruppo belga Dijk en Waard, l’Associazione Magdeleine G, la cooperativa Casa degli Alfieri e il festival Astiteatro 45.

L’Associazione Culturale In Quinta ETS è attiva nella promozione delle arti performative, con particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole e dei giovani, offrendo esperienze di avvicinamento a teatro, danza, musica e lettura. Il progetto è guidato da Susanna Campo, Alessandra Giovana e Tommaso Rotella, promotori di una visione culturale fortemente radicata nel territorio e aperta al dialogo tra generazioni.