Decreto Sicurezza, Bergesio (Lega): "Gazebo in provincia di Cuneo per illustrare i contenuti. La Lega mantiene gli impegni"

La Lega scende in piazza per informare i cittadini sulle importanti novità introdotte dal Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, il cosiddetto "Decreto Sicurezza", finalmente legge grazie al lavoro e alla determinazione del partito guidato dal Vicepremier Matteo Salvini. Questo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 giugno, saranno allestiti numerosi gazebo in diverse città e paesi della provincia di Cuneo, per offrire ai cittadini l'opportunità di approfondire i contenuti del provvedimento.





Per informare sul tema della mobilitazione, sabato 21 giugno alle ore 9:30, è previsto un punto stampa a Saluzzo, in Piazza Cavour (fronte ala di ferro), al quale parteciperà il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Segretario Provinciale della Lega Cuneo. L'iniziativa mira a spiegare in dettaglio come il Decreto Sicurezza rappresenti una risposta concreta alle esigenze di maggiore protezione e legalità manifestate dai cittadini.



"Il Decreto Sicurezza è una risposta concreta alle esigenze di sicurezza che ci vengono dai cittadini, un impegno che la Lega porta avanti con determinazione - dichiara Bergesio -. È un passo avanti cruciale per l'Italia e per la nostra gente. Il decreto è un segnale forte che c'è un principio di legalità importante che va rispettato perché garantisce la democrazia e soprattutto la difesa dei più deboli e dei più fragili”.



Tra le misure più significative introdotte dal Decreto Sicurezza figurano lo sgombero lampo per le occupazioni abusive, lo stop all’impunità per le borseggiatrici recidive, in particolare nelle metropolitane, il daspo anti-maranza in stazioni e metropolitane, con il divieto di accesso alle stazioni per chi commette reati, lo stop ai violenti nelle piazze, con arresto differito e pene più severe per chi si rende protagonista di atti di vandalismo e violenza durante le manifestazioni, la tutela legale per le Forze di Polizia, pene più severe per chi aggredisce gli agenti, il carcere fino a 6 anni per le truffe agli anziani, lo stop all'accattonaggio con minori, le body cam sulle divise degli agenti, il carcere fino a 2 anni per blocchi stradali.



"Siamo determinati a proseguire su questa strada. Il Decreto Sicurezza è un punto di partenza, non di arrivo. Non ci fermeremo finché non avremo garantito la massima sicurezza per ogni cittadino”, conclude il Senatore Bergesio, invitando i cittadini a partecipare ai gazebo e al punto stampa per approfondire le importanti novità introdotte.



I gazebo Lega saranno presenti a Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca e Ceva.