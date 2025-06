Laboratori galenici: la risposta italiana alla carenza farmaceutica globale, anche in provincia di Cuneo

Il settore farmaceutico continua a subire ripercussioni a livello internazionale, con una significativa diminuzione nella produzione di medicinali, accentuata dalle ricadute della pandemia. Questa carenza riguarda soprattutto precisi farmaci salvavita e da banco, dovuta a problemi globali nella catena di approvvigionamento.

Una valida alternativa a questo scenario critico si trova nella galenica locale: laboratori certificati, come quello della farmacia Colombo di Sanremo, che consegna in tutta la provincia di Cuneo, riescono a sintetizzare medicinali personalizzati, rispondendo alle esigenze sia umane che veterinarie. Grazie a sistemi di confezionamento su misura, vengono preparati farmaci specifici, supportando diverse esigenze cliniche .

Tra i prodotti maggiormente richiesti spiccano:

· Antibiotici su misura

· Soluzioni per aerosol (in alternativa al Clenil)

· Capsule cardiologiche

· Preparazioni per difficoltà respiratorie, come la teofillina

Un caso significativo riguarda le creme per la scabbia: non reperibili nel mercato, sono state sviluppate in collaborazione con dermatologi locali per riempire una lacuna terapeutica.

Il laboratorio galenico, attivo dal 1994 e certificato da quattro anni, si è dimostrato cruciale durante le fasi più critiche della pandemia, producendo anche gel disinfettanti.

La farmacia Colombo non serve solo la clientela sanremese: spedisce in tutta Italia e rifornisce altre farmacie locali, anche in provincia di Cuneo. Offre soluzioni altamente personalizzate, studiate caso per caso (peso, tolleranze, ecc.), e si occupa anche di terapie veterinarie specifiche, inclusi farmaci oncologici per animali.

Un’innovazione in fase di lancio riguarda le terapie a base di cannabis per uso umano e veterinario, con dosaggi calibrati in collaborazione con i medici. È già prevista una serata informativa per i veterinari nel laboratorio stesso.

In sintesi, i laboratori galenici regionali, come la farmacia Colombo, rappresentano una soluzione concreta e flessibile alla crisi dei farmaci, offrendo medicinali “su misura”, vetting specialistico e un servizio che colma le lacune lasciate dalla produzione industriale.

Vedi intervista dott. Colombo con maggiori approfondimenti.