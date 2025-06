L'associazione "Il gattoperte" cerca una roulotte o un container per i gatti che nessuno vuole adottare

Ci sono sempre tanti gatti di strada a cui dare una mano o un tetto.

L’associazione ilgattoperte Odv ci ha contattati per diffondere la richiesta/appello tra i nostri lettori: si sta infatti cercando qualcuno che possa donare una roulotte, una casetta in legno o un piccolo container che magari non usa più.

Oltre a questo, c’è la richiesta di una rete metallica per recintare il prato.

"Per necessità - dicono dall'associazione - vogliamo allestire una piccola oasi in cui ospitare i gatti sfortunati che nessuno adotta.

Per contattare ilgattoperte Odv si può telefonare al numero 340 635 0403.