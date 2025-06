Tappa a Sant'Anna di Vinadio per Tadej Pogacar

Archiviato il successo nel Giro del Delfinato il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar ha ora nel mirino il Tour del France, in programma dal 5 al 27 luglio.

Per preparare al meglio la Grande Boucle la sua squadra, il Team UAE, ha scelto ancora una volta Isola 2000 come sede del ritiro pre Tour, replicando la scelta vincente dello scorso anno.

Un'occasione per gli appassionati di vedere il campione del mondo all'opera, sulle alture delle Alpi Marittime o in sosta al santuario di Sant'Anna di Vinadio.

In uno scatto che circola in queste ore sui social si può ammirare il favorito numero uno per l'imminente Tour "immerso" nelle fascino della Valle Stura.