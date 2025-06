Tunnel del Tenda, Anas smentisce le fasce orarie: “Nessuna decisione ufficiale”

Colpo di scena sul fronte della tanto attesa riapertura del Tunnel del Tenda. Dopo giorni in cui le principali testate giornalistiche locali, ma anche i francesi Nice Matin e Le Figaro, avevano dato per certa la riapertura del collegamento internazionale tramite fasce orarie, oggi arriva una precisazione netta da parte di Anas: "Nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa".

Nel comunicato Anas scrive: "In riferimento alle notizie pubblicate in questi giorni da alcuni media, relative alle fasce orarie di apertura del Tunnel del Tenda, si precisa che le modalità di apertura al traffico del tunnel saranno prossimamente definite dalla CIG. Anas, nel frattempo, è al lavoro con impegno e determinazione per completare tutte le opere necessarie a consentire l’apertura del Tunnel già da subito dopo l’evento di inaugurazione. Si diffida chiunque dal diffondere informazioni non ufficiali che generano solo confusione e disorientamento".

Una presa di posizione forte, che arriva dopo settimane di attesa e grande attenzione mediatica sull’infrastruttura.

Il sindaco di Tenda, Jean-Pierre Vassallo, nei giorni scorsi aveva reso pubbliche due presunte finestre orarie già confermate: dalle 6 alle 10 e dalle 18 alle 22, spiegando inoltre di aver chiesto ad Anas, anche a nome di altri sindaci italiani e francesi, l’aggiunta di una terza fascia dalle 12 alle 14, per rendere il passaggio più fluido anche durante le ore centrali della giornata.

Tuttavia, con la nota odierna, Anas frena ogni indiscrezione: le modalità precise di utilizzo del tunnel dopo l’inaugurazione, prevista per venerdì 27 giugno, saranno decise nelle prossime riunioni della Commissione Intergovernativa (CIG).

L’apertura al traffico avverrà dunque a partire da sabato 28 giugno, ma restano da definire gli orari e le modalità di accesso.