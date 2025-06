Addio ad Anne Burrell, la chef di Food Network morta improvvisamente in casa: aveva 55 anni

(Adnkronos) - La celebre chef statunitense Anne Burrell, volto noto di Food Network e storica conduttrice del programma 'Worst Cooks in America', è morta improvvisamente all'età di 55 anni a New York. A darne l'annuncio è stata la famiglia, che in un commosso comunicato ha ricordato "una moglie, sorella, figlia, madre e amica amatissima, la cui luce ha illuminato ogni stanza in cui entrava".

Secondo quanto riportato dal sito Tmz, Burrell è stata trovata senza sensi nel suo appartamento di Brooklyn nella mattina di martedì 17 giugno. Nonostante i tentativi dei paramedici intervenuti per la segnalazione di un arresto cardiaco, non è stata in grado di essere rianimata ed è stata dichiarata morta sul posto. La causa del decesso non è ancora stata ufficialmente confermata; l'autopsia è in programma per determinare le circostanze precise.

Nata il 21 settembre 1969 a Cazenovia, nello Stato di New York, Burrell aveva iniziato la sua carriera ispirata dall'amore per la cucina della madre e dai programmi televisivi di Julia Child. Dopo una laurea in comunicazione e inglese alla Canisius College di Buffalo, si era diplomata nel 1996 al prestigioso Culinary Institute of America, per poi perfezionarsi in Italia all'Istituto Culinario per Stranieri di Asti.

Chef di talento, Anne Burrell ha lavorato anche nel ristorante Felidia a Manhattan, accanto alla rinomata chef italo-americana Lidia Bastianich. La sua carriera televisiva è decollata nel 2005 con "The Next Iron Chef", ma è stato con "Secrets of a Restaurant Chef" (2008-2012) e soprattutto con "Worst Cooks in America" (dal 2010) che è diventata un volto familiare per milioni di telespettatori. Ha condotto ben 27 stagioni del programma, affiancata inizialmente da Beau MacMillan. Burrell ha partecipato anche a numerosi altri show gastronomici, tra cui "Chopped", "Cutthroat Kitchen", "Food Network Star", "The Kitchen", "Beat Bobby Flay" e "House of Knives".

"Anne era una persona straordinaria e un talento culinario impareggiabile - ha dichiarato un portavoce di Food Network - Ha insegnato, gareggiato e condiviso con tutti l'importanza del cibo nella sua vita e la gioia che può portare un buon pasto".

Oltre alla sua attività televisiva, Burrell era impegnata in numerose iniziative benefiche: membro del Garden of Dreams Foundation Advisory Board, ambasciatrice della Juvenile Diabetes Research Foundation e sostenitrice attiva di City Harvest. Lascia il marito Stuart Claxton, dirigente pubblicitario di Univision, con cui si era sposata nel 2021 (tra le damigelle, l'amica e collega Rachael Ray); i figli Isabella, Amelia e Nicolas; il figliastro Javier; la madre Marlene e i fratelli Jane e Ben.

In una recente intervista, Burrell aveva detto: "Credo davvero che il cibo senta come ti senti mentre lo cucini, e reagisca di conseguenza. Mi piace mettere felicità e gioia nei miei piatti: non è una cosa così seria".

Tantissimi i tributi commossi sui social da parte di colleghi, amici e fan, tra cui le celebrità Gigi Hadid, Buddy Valastro e Carson Kressley.

Gigi Hadid, che aveva partecipato a uno show con Anne su Food Network, ha condiviso una foto insieme a lei, scrivendo: "Sono devastata nell'apprendere della scomparsa della grande Anne Burrell. Da fan di lunga data, poter condividere quel giorno con lei è stato un sogno diventato realtà. Avrei tanto voluto farlo di nuovo. Era fantastica. Riposa in pace." Buddy Valastro, star di "Cake Boss", ha scritto su Instagram: "Anne, la tua passione, energia e amore per il cibo illuminavano ogni cucina. Eri una vera forza della natura e un’anima bellissima. Riposa in pace, chef. Ci mancherai tantissimo."

Carson Kressley, noto volto televisivo, ha ricordato la loro amicizia sullo schermo e fuori: "Mi sento fortunato ad aver potuto lavorare con te, imparare da te, ridere con te. Buon cibo, buoni amici, tanto amore e tante risate: è ciò che ti auguro ovunque tu sia adesso." La chef Carla Hall ha descritto Anne come "una chef e un'insegnante tosta, con le sue gonne su misura, i calzini spaiati e quel sorriso indimenticabile. Anne, portavi tanto cuore e tanto calore in ogni cucina." Tyler Florence, ex co-conduttore di "Worst Cooks in America", ha scritto su Instagram: "Era una delle stelle più luminose. Ti vedo, Anne. Con tutto il tuo scintillio, che ci guardi dall’alto. Grazie per aver condiviso il tuo dono con noi. Siamo stati tutti fortunati". (di Paolo Martini)