Alessandro Benetton: "Avere un governo stabile in Italia è un valore"

(Adnkronos) - "Io penso che ognuno di noi deve fare la propria parte per migliorare e guardare avanti". E' quanto ha detto Alessandro Benetton, rispondendo a una domanda sulla situazione politica globale, nel corso del programma 'L'Aria che tira' su La7. "Il panorama di oggi per chi fa impresa è un panorama di grande instabilità, evidentemente" aggiunge. "Dal nostro punto di vista, come Edizione Holding, abbiamo modificato il nostro perimetro di attività per il 70% e cambiato l'80% del management. Abbiamo messo al centro la sostenibilità, ma non il greenwashing di cui si parla oggi, proprio il modello di business, fatto di una condivisione degli interessi. Per fare questo bisogna avere una traiettoria a lungo termine. Noi ce l'abbiamo e sappiamo che dobbiamo navigare in queste acque anche difficili. Lo facciamo, convinti che avere un progetto di crescita dal cuore italiano, così come il fatto di avere un governo stabile nel nostro Paese, è un grande aiuto e un valore, soprattutto in questa fase. Abbiamo un Primo Ministro che viaggia e rappresenta il Paese all'estero, quindi in qualche maniera come imprese abbiamo un aiuto. Dovremmo abituarci a questa incertezza globale e fare sì che diventi un modo integrante per noi di affrontare le cose. Come lo si fa? Continuando ad avere dei nuovi progetti".

Parlando inoltre della nuova fase che stanno attraversando gli Usa con Trump, Benetton ha aggiunto che "gli Stati Uniti sono sempre stati fondamentali per l'Italia e per l'Europa e continueranno a esserlo. È fondamentale avere un dialogo e un confronto anche acceso se necessario, ma sempre nell'ottica di un rapporto che si sa che dovrà continuare".