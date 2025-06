Arriva New Codere Training, piattaforma online per operatori di gioco legale

(Adnkronos) - Si chiama 'New Codere Training' ed è la nuova piattaforma online del concessionario Codere rivolta agli operatori di gioco legale collegati alla rete Codere Network, e operanti nelle sale proprie e gestite da terzi. Uno strumento innovativo, presentato oggi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos, che ha l’obiettivo di formare gli operatori del settore attraverso una serie di moduli online, per aiutarli a riconoscere e gestire le possibili criticità legate al gioco d’azzardo patologico. “È per me un onore presentarvi la nostra nuova piattaforma di formazione sul Gioco Responsabile, nata per promuovere consapevolezza e prevenzione nel settore, dice Alejandro Pascual-Regional Manager Europa & Country Manager Codere Italia. Dopo dieci anni dalla prima esperienza, torniamo con uno strumento rinnovato, valido ed accessibile. In un contesto normativo ancora incerto e con forti limitazioni, la formazione resta, secondo noi, la via più efficace per tutelare i giocatori e contrastare l’illegalità. Il proibizionismo non è la risposta: serve equilibrio, responsabilità e supporto alle persone vulnerabili. Con questa piattaforma, confermiamo l’impegno di Codere per un gioco legale, sicuro e sostenibile”.

“La legalizzazione del gioco ha rappresentato un’opportunità per istituire un presidio di legalità, garantendo entrate fiscali allo Stato e tutela ai giocatori, sottolinea Elisabetta Poso - Direttrice Ufficio Apparecchi da Intrattenimento Agenzia Dogane e Monopoli - Il proibizionismo si è rivelato inefficace, favorendo invece l’emergere dell’illegalità. È fondamentale affrontare il tema in modo equilibrato, tenendo conto dei bisogni delle persone. I concessionari, come estensione dello Stato, hanno il compito di promuovere un gioco sano e responsabile, affinché rimanga un’attività di intrattenimento sicura e controllata. La formazione degli operatori resta una necessità impellente. Iniziative come quella portata avanti da Codere ci confermano che i concessionari hanno colto a pieno il senso della Legge Delega, che richiede responsabilità e visione del settore a lungo termine”.

“La collaborazione tra operatori sanitari e operatori del gioco è fondamentale. Non sono antagonisti, ma alleati nella prevenzione e nella tutela delle persone, dichiara Antonietta Grandinetti - Direttrice Dipartimento Dipendenze ASL Salerno. La formazione e la capacità di comunicazione degli operatori delle sale gioco assumono un ruolo centrale, perché solo professionisti preparati possono riconoscere i segnali di disagio e indirizzare i giocatori verso un supporto adeguato. L'esperienza fatta con le sinergie costruite con Codere su Salerno ci dicono che questa è la strada giusta. Avere operatori formati e consapevoli significa avere più giocatori sociali e meno dipendenza”.

Il percorso formativo di New Codere Training prevede sei episodi che hanno come protagonista Chiara, una giovane donna dinamica e preparata, che sarà al fianco dell’utente durante tutto il percorso, come una sorta di tutor virtuale e che si ritrova come nuova testimonial del gioco responsabile di Codere. Ogni episodio è costruito in modo da stimolare l’attenzione fin dall’inizio e creare suspense e curiosità per la puntata successiva.

I 6 moduli della piattaforma – progettata e realizzata da Smile to Move Training su indicazione di Codere – comprendono una serie di pillole informative e di approfondimento, con uno stile leggero e diretto, che riportano storie curiose, aneddoti, FAQ e dispense riassuntive. All’interno di ogni modulo è previsto lo sviluppo di diversi argomenti che sono affidati ad esperti dello specifico settore. La modalità scelta per questa nuova FAD è quella delle serie TV con strumenti tipici del microlearning, ed è sviluppata grazie attori veri per replicare fedelmente comportamenti, reazioni ed emozioni.

“Siamo specialisti nel proporre soluzioni formative innovative, creative, pratiche e utili - spiega Filippo Setten - Project Manager di Smile to Move Training - e lavoriamo con le più grandi aziende italiane che hanno la necessità di formare le persone a distanza. Abbiamo sviluppato una forte competenza nel digital learning e, grazie alla ricerca e sviluppo interna, abbiamo accompagnato i nostri clienti nell'evoluzione della user experience passando dalla gestione dei contenuti al coinvolgimento sui contenuti: storytelling, interazioni attive e gamification sono solo alcune delle logiche che adottiamo per rendere l'apprendimento non solo efficace ma anche leggero e divertente. L'utente oggigiorno deve sentirsi al centro di un'esperienza utile e memorabile. Per il progetto di Codere abbiamo adottato un approccio stile "serie Netflix" in cui l'utente è catturato dalla curiosità di sapere come andrà a finire. Così la concretezza dei contenuti formativi sul "Gioco Responsabile" si sono uniti alla leggerezza e alla dinamicità del racconto”.

Il corso ha una durata complessiva di due ore. Ciascun modulo può essere effettuato singolarmente in modo da facilitare il fruitore e consentirgli di ritagliarsi un tempo congruo per completare progressivamente il corso. Al termine dei singoli episodi viene proposto un test per verificare il livello di apprendimento dell’utente e le competenze acquisite. Gli utenti possono approfondire i contenuti formativi anche attraverso ulteriori interazioni disponibili come: pillole informative, esempi pratici e case history. Una volta terminato il percorso formativo, e solo se il test viene superato a pieni voti, l’operatore potrà scaricare l’attestato che certifica il completamento del tale percorso.

“Con la nuova Codere Training abbiamo voluto ripensare la formazione, ponendo al centro legalità, responsabilità e attenzione alle fragilità. In un momento cruciale per il settore, era fondamentale offrire agli operatori strumenti concreti e innovativi, evidenzia Imma Romano - Direttrice Relazioni Istituzionali Codere Italia. La formazione diventa così un vero percorso di accompagnamento, pensato come una “serie TV” interattiva e coinvolgente. Grazie al contributo di esperti e professionisti del settore, abbiamo reso accessibili anche i temi più complessi. L’obiettivo è formare operatori consapevoli, capaci di trasmettere ai giocatori i valori di un gioco sano, equilibrato e trasparente”. Il percorso è raggiungibile all’indirizzo www.coderetraining.it e attraverso i siti di Codere Italia e di Codere Network.