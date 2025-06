Fed lascia tassi invariati, Powell 'delude' Trump

(Adnkronos) -

La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati in una forchetta fra il 4,25% e il 4,50%. La decisione del governatore Jerome Powell non sorprende il presidente Donald Trump, che prima della decisione della Fed si era espressa in termini durissimi nei confronti di Powell: "Abbiamo, francamente, una persona stupida alla Fed. Non abbiamo inflazione, abbiamo solo successo e io vorrei vedere scendere i tassi", ha detto il presidente. "Lo chiamo 'too late Powell' perché è sempre in ritardo", ha detto ancora Trump. "Penso che mi odi, ma va bene, io con lui sono stato sempre gentile, ho fatto tutto in regola, sono gentile, sono cattivo, niente funziona".

La Fed prevede due tagli dei tassi di interesse nel 2025 da 0,25 punti ciascuno, arrivando così ad un taglio complessivo dello 0,50%. È quanto emerge dal dot-plot, le tabelle allegate al comunicato finale diffuso al termine della riunione del 18 giugno.

"Sebbene le oscillazioni delle esportazioni nette abbiano influenzato i dati, gli indicatori recenti suggeriscono che l'attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo solido. Il tasso di disoccupazione rimane basso e le condizioni del mercato del lavoro restano solide. L'inflazione rimane leggermente elevata", si legge nelle osservazioni della Fed.

L’obiettivo, resta sempre "raggiungere la massima occupazione e un tasso di inflazione del 2% nel lungo periodo". Per questo, continuerà a "valutare attentamente i dati in arrivo, l'evoluzione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi" e "continuerà a ridurre le proprie disponibilità di titoli del Tesoro, di debito delle agenzie e di titoli garantiti da ipoteca delle agenzie".