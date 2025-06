Coldiretti Cuneo, pensionati cuneesi attivi in quasi un'azienda agricola su tre

In quasi un’impresa agricola su tre, lavorano in modo occasionale o continuativo degli ultrasettantenni che contribuiscono a far crescere le giovani generazioni chiamate a prendere in mano le redini delle aziende.

È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo, sulla base di un’indagine Ixé commissionata dal Patronato EPACA, in occasione della 26esima Giornata provinciale dei Pensionati che si celebra oggi a Entracque, in valle Gesso.

Nella Granda sono 24.000 i pensionati che restano attivi nelle aziende agricole di famiglia, offrendo solide basi per la crescita della nostra agricoltura. I “senior” – evidenzia Coldiretti Cuneo – sono ambasciatori di cultura contadina, custodi di tradizioni e portatori di un bagaglio di saperi e valori irrinunciabile per i più giovani.

Alla 26esima Giornata provinciale dei Pensionati, guidata dal Presidente dell’Associazione Pensionati di Coldiretti Cuneo Romano Ficetti, hanno preso parte 400 pensionati arrivati da ogni angolo della Granda, il Presidente regionale dei Senior Coldiretti Sergio Barone, la Responsabile Donne Coldiretti Piemonte e Cuneo Monia Rullo, oltre ai dirigenti e funzionari della Coldiretti cuneese. La Giornata si è aperta con la Santa Messa officiata da Monsignor Piero Delbosco, Vescovo di Cuneo e Fossano, e concelebrata dal Consigliere ecclesiastico di Coldiretti Cuneo, Don Flavio Luciano.

“Siamo lieti di dedicare anche quest’anno una giornata di condivisione e aggregazione ai nostri pensionati, spina dorsale della Coldiretti ed esempio quotidiano di dedizione, competenza e amore per la terra. Anno dopo anno, ci ritroviamo con l’entusiasmo di sempre per ringraziare chi ha costruito le fondamenta della nostra agricoltura e rimane un punto di riferimento insostituibile per la famiglia, per il buon funzionamento delle imprese agricole e per la nostra Organizzazione” dichiara il Presidente provinciale dell’Associazione Pensionati, Romano Ficetti.

“Questa giornata – evidenzia Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo – si conferma un grande momento di partecipazione, incontro e confronto con i nostri soci. Siamo grati ai senior perché il loro contributo di esperienza e lungimiranza, in dialogo con i più giovani, ci consente di mettere in campo ogni giorno istanze e proposte condivise, su cui si fonda l’azione della Coldiretti a tutela delle aziende agricole”.

“I senior – aggiunge il Direttore Francesco Goffredo – sono un modello insostituibile di tenacia, orgoglio e fedeltà alla Coldiretti Cuneo. Nei suoi quasi 80 anni di storia, se abbiamo potuto realizzare risultati importanti è stato grazie alla mobilitazione continua di ognuno di loro”.

