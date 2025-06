Alba, installate otto nuove telecamere dotate di intelligenza artificiale

L’Amministrazione ha recentemente installato otto nuove telecamere di ultima generazione dotate di intelligenza artificiale capace di riconoscere, nelle zone in cui sono state installate, gli oggetti che appaiono nelle immagini, fornendo un valido e rapido riscontro visivo in caso di necessità. La dotazione fa parte delle integrazioni al sistema di videosorveglianza cittadino previste dalla Giunta con delibera n. 378 del 05/12/2024.

Le nuove telecamere possono rilevare e segnalare il passaggio di persone e veicoli in una determinata area, segnalare un veicolo in contromano o persone in luoghi non consentiti. Tutte le telecamere acquisiscono immagini ad altissima definizione, molte di esse sono dotate di 4 “occhi” elettronici capaci di fornire al comando di Polizia municipale immagini fino a 16 megapixel. Tutte le telecamere sono certificate NDAA compliance per l'installazione in siti governativi e rispettano perciò i più alti standard di sicurezza informatica e affidabilità.

Nel dettaglio sono stati inseriti, con quest’ultima operazione, sistemi di videosorveglianza nelle seguenti aree comunali:

- Corso Europa , incrocio con via A. Moro, via Scaglione e area mercatale di via Pio V, tre telecamere

- Corso Canale , incrocio con strada Guarene, zona Fornace Casetta e parcheggio stazione ferroviaria del Mussotto, tre telecamere

- Corso Asti , incrocio con strada Tagliata, una telecamera

- Corso Torino , incrocio con via P. Cillario e ingresso/uscita su ponte albertino, una telecamera

- Centro storico, piazzale Prunotto e corsie laterali (integrazione su esistenti)

Con le nuove telecamere l’attuale dotazione è ora costituita da:

- 115 telecamere di contesto

- 17 Targa System ingresso e uscita città

- 9 a controllo Ztl

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi: "Con l’attivazione della nuova rete di telecamere dotate di intelligenza artificiale, Alba compie un ulteriore passo concreto verso una città più sicura, moderna e ben presidiata. Questo sistema contribuisce a garantire una tutela più efficace dei nostri cittadini. La sicurezza è un diritto fondamentale e il nostro impegno è quello di difenderlo con strumenti all’avanguardia e grazie al lavoro di squadra tra tutti i soggetti coinvolti nel presidio del territorio”.