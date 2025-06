Alba: l’Amministrazione ha presentato ai residenti di viale Masera il nuovo Pec che permetterà ai privati l’ultimazione del quartiere

Il sindaco e assessore all’Urbanistica Alberto Gatto, l’assessore alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio e l’assessore ai Quartieri Davide Tibaldi, lunedì 16 giugno, hanno incontrato i residenti del quartiere Masera per il illustrare il nuovo Pec, Piano esecutivo convenzionato, approvato dalla Giunta con delibera n. 173 dell’08/05/2025.

Il Pec per la ex C4.4. permetterà di ultimare gli ultimi lotti edificabili destinati a residenziale, servizi e commerciale e, insieme, completare l’urbanizzazione dell’area con parcheggi, aree verdi, percorsi pedonali e viabilità interna.

Nel febbraio 2024 i proprietari delle restanti aree da edificare e urbanizzare hanno presentato un Piano esecutivo convenzionato relativo alla zona sita in corso Europa/viale Masera, a completamento del precedente Pec scaduto. Successivamente è stata avviata l’istruttoria da parte degli uffici competenti.

La proposta progettuale prevede la realizzazione di due lotti N e O sul fronte di corso Europa con destinazioni miste (residenziale/terziario/uffici/commerciale) e il completamento del lotto interno D a destinazione residenziale. Prevede, inoltre, la realizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione sulle aree già di proprietà del Comune di Alba o in cessione al Comune: in merito alle aree verdi i proponenti si sono impegnati a completare le opere entro 120 giorni dalla stipula della convenzione, mentre per i lavori di sistemazione dell’anello viario per la parte già realizzata e per il completamento della corsia di manovra esterna si sono impegnati a realizzare le opere entro 120 giorni dal completamento della soletta di copertura del lotto N su corso Europa.

Il sindaco Alberto Gatto, con gli assessori Edoardo Fenocchio e Davide Tibaldi: “Il nuovo Pec rappresenta un passaggio fondamentale per il completamento del quartiere, a distanza di quasi trent’anni dall’avvio della sua edificazione. Consentirà finalmente non solo la costruzione degli ultimi immobili sulle aree ancora edificabili, ma anche – e soprattutto – la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti. Interventi attesi da tempo, che segneranno una svolta per tutto il quartiere. Con questo piano si chiude un lungo e complesso iter amministrativo e urbanistico, che permetterà di eliminare definitivamente la presenza di aree incomplete e cantieri aperti, migliorando in modo significativo la qualità della vita per tutti i residenti. Vogliamo ringraziare sinceramente i cittadini di viale Masera per la pazienza dimostrata e per l’impegno con cui, grazie anche al Comitato di quartiere e all’associazione Nel Viale, hanno saputo trasformare un’area residenziale in un vero e proprio quartiere, unito, attivo e partecipe alla vita cittadina. L’Amministrazione continuerà a seguire da vicino l’attuazione del piano, con l’obiettivo di restituire al più presto un quartiere completo, ordinato e pienamente funzionale”.