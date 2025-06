Il Caffè Letterario di Bra è bollente con “L’amante di Lady Chatterley” di D.H. Lawrence

L’estate del Caffè Letterario di Bra si annuncia bollente con “L’amante di Lady Chatterley” di D.H. Lawrence. Chi di noi donne non l’ha letto almeno dieci volte, alzi la mano!

Quando fu pubblicato, nel 1928, il libro scosse l’Inghilterra (e non solo) con la sua storia di un amore proibito e passionale e con le sue scene di sesso descritte in modo scandaloso per l’epoca, ma tra le righe possiamo leggere tutta la voglia di libertà femminile che pervadeva la società del tempo.

Oggi che l’erotismo è stato abbondantemente sdoganato, questo romanzo merita di essere scoperto (o riscoperto), essendo ormai considerato un classico della letteratura. Ci sono le conseguenze della Prima Guerra Mondiale, i pericoli dell’industrializzazione e il crescente conflitto di classe.

Resta indubbio però che la sua forza sia raccontare una storia senza tempo, quella che vede due persone avvicinarsi per supplire a un bisogno fisiologico, scoprirsi complici nell’esplorazione dei sensi, infine consacrarsi l’una all’altra in un mix di tenerezza, spasmo erotico e romantica voluttà. Da leggere senza moralismo borghese.

Dal romanzo sono stati tratti vari adattamenti per il cinema e la televisione. L’ultimo in ordine di tempo è il film del 2022 diretto da Laure de Clermont-Tonnerre, con l’attrice Emma Corrin nel ruolo principale (disponibile su Netflix).

Protagonista è Connie, moglie di sir Clifford Chatterley, un aristocratico che in seguito ad una ferita di guerra diventa impotente. Connie però è ossessionata dal desiderio di maternità e proprio per questo motivo va alla ricerca di un altro uomo.

Avvolta dalla sua solitudine e prigioniera nella sua residenza di campagna, girovagando nella tenuta, si imbatte nel guardiacaccia Oliver Mellors. È bello. Ruvido. Solitario. Con alle spalle i traumi anche lui della guerra e di un matrimonio finito male. Galeotto è un libro di James Joyce, scrittore all’epoca bandito per oscenità. A lei piace. Lui lo legge. La sintonia tra loro si crea così. Poi non servono troppe parole. Bastano sguardi e silenzi per trovarli avvinghiati a consumare quello che, in un primo momento, pensano sia solo piacere, invece poi si rivela un fuoco che travolge ogni schema fino ad allora concepibile.

Contro ogni perbenismo e soprattutto ostica nei confronti di una società patriarcale, la protagonista Lady Chatterley si erge a eroina e combatte le nostre battaglie. Spiriti liberi, istintivi e passionali, questo è il libro che vi farà sentire rappresentati e compresi.