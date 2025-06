Il coro InCanto Choir in concerto a Sommariva Perno

A Sommariva Perno, sabato 28 giugno, alle ore 21.00, in piazza Montfrin (centro storico) il Coro InCanto di Racconigi, diretto dal Maestro Andrea Pelassa, presenterà lo spettacolo INCANTO CHOIR IN CONCERTO.

I capolavori del rock e del pop. Con questo evento inizia la rassegna "Estate in piazza" che fa parte del più ampio progetto di "Musica, cinema e teatro nel paese della Bela Rosin 2025", organizzato dal Centro culturale con il contributo della Fondazione CRC e in collaborazione con il Comune e altre Associazione del paese (Pro Loco di Sommariva Perno, Acli di San Giuseppe e Valle Rossi, ANC Carabinieri in congedo...). Il concerto è il primo di quattro eventi che tra giugno e fine luglio animeranno il centro storico del paese della Bela Rosin. Tutti si terranno all’aperto, nell’incantevole cornice di Piazza Montfrin, che da anni ospita le proposte estive del Centro culturale.

In caso di maltempo, c’è però il “rifugio sicuro” della vicina chiesa di san Bernardino, sede dell’Associazione, alternativa molto suggestiva, che potrà essere utilizzata fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni:; info@centroculturalesanbernardino.it oppure 339 8178347 (Andrea).