Il Giro Next Gen attraversa anche le Langhe e il Roero: modifiche alla viabilità per il 21 giugno

Con l’avvicinarsi del Giro Next Gen 2025, la corsa ciclistica riservata agli Under 23, il Prefetto della Provincia di Cuneo ha firmato l’ordinanza che regola la chiusura temporanea della circolazione nei Comuni attraversati dalla settima tappa, prevista per sabato 21 giugno. Il percorso si snoda da Bra a Prato Nevoso, coinvolgendo numerosi centri delle Langhe e dell’Alta Langa.

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza (prot. n. 0038559 del 18/06/2025), la circolazione sarà interdetta in entrambi i sensi di marcia trenta minuti prima del passaggio del primo corridore e fino al transito del veicolo di fine gara. I tempi sono calcolati in base alla velocità media prevista e indicati con precisione nei documenti ufficiali.

Ecco i tratti di strada soggetti a chiusura, con orari dettagliati:

Bra – Guarene (km 18+000): transito previsto 11:05 – 11:33, chiusura dalle 10:35

Guarene – Baraccone (km 15+600): transito 11:30 – 11:53, chiusura dalle 11:00

Baraccone – Mango (km 12+600): transito 11:49 – 12:20, chiusura dalle 11:19

Mango – Benevello (km 15+800): transito 12:12 – 12:48, chiusura dalle 11:42

Benevello – Pedaggera (km 19+500): transito 12:37 – 13:24, chiusura dalle 12:07

Pedaggera – Dogliani (km 15+700): transito 13:08 – 13:44, chiusura dalle 12:38

Dogliani – Bastia Mondovì (km 17+400): transito 13:27 – 14:08, chiusura dalle 12:57

Bastia Mondovì – San Michele Mondovì (km 10+700): transito 13:49 – 14:23, chiusura dalle 13:19

San Michele Mondovì – Bric San Bernardo (km 12+200): transito 14:02 – 14:49, chiusura dalle 13:32

Bric San Bernardo – Frabosa Soprana (km 10+700): transito 14:25 – 15:05, chiusura dalle 13:55

Frabosa Soprana – Prato Nevoso (km 14+800): transito 14:39 – 15:47, chiusura dalle 14:09

La Prefettura ha affidato alla Questura di Cuneo il coordinamento dei servizi di ordine pubblico, mentre ai Comuni è richiesto di posizionare idonea segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima. Tutti gli incroci urbani ed extraurbani dovranno essere presidiati dalle forze dell’ordine o da personale autorizzato.

In particolare, i Comuni di Castagnito e Niella Tanaro dovranno disporre la chiusura dei rispettivi svincoli, garantendo il transito in sicurezza. Per quanto riguarda la viabilità alternativa, si segnala che i veicoli potranno utilizzare l’autostrada A33 per bypassare i tratti interessati. Sarà inoltre cura della Polizia Stradale e delle Concessionarie autostradali informare gli automobilisti tramite pannelli a messaggio variabile (PMV) e comunicazioni stampa.