La lettera del sindaco di Saluzzo Franco Demaria agli studenti che ieri hanno iniziato la Maturità

Ecco la lettera del sindaco di Saluzzo Franco Demaria con gli auguri agli studenti che ieri (18 giugno) hanno iniziato l'esame di Maturità.

"Carissima, carissimo,

in occasione di questa importantissima tappa della tua vita ti rivolgo personalmente e a nome dell’Amministrazione della Città di Saluzzo il più grande in bocca al lupo!



Non sono trascorsi troppi giorni da quando ci siamo stretti la mano e guardati negli occhi in occasione della consegna della Costituzione ai neo diciottenni e, superata anche la prova di maturità, il tuo ingresso nella comunità diventa effettivo, stimolante e ricco di opportunità.



Ti auguro un futuro radioso e ti auguro di sceglierlo ogni giorno in libertà e con consapevolezza. Far parte della comunità significa portare il proprio contributo e significa prima di tutto vivere con rispetto nei confronti di se stessi, degli altri e degli spazi di tutte e tutti.



Per questa ragione, unendomi all’appello già rivolto dai tuoi insegnanti e dal dirigente scolastico, ti invito a dare prova di rispetto sin dal momento dei festeggiamenti, che meriti siano pieni di gioia e di condivisione, ma che non possono confliggere con il decoro e l’igiene dei luoghi che attraversi e del diritto degli altri che verranno dopo di te a trovarli puliti.



Festeggiare sobriamente non è da sfigati, è da persone rispettose e intelligenti!



Certo che saprai accogliere questo invito e diventare protagonista in positivo della tua vita, ti saluto caramente".

Franco Demaria, sindaco di Saluzzo