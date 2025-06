Pellegrinaggio a Lourdes con l’OFTAL nell’anno giubilare 2025

Lourdes, febbraio 1858. La quattordicenne Bernadette Soubirous, analfabeta e di famiglia poverissima, raccoglie legna a una decina di minuti a piedi da casa. Lì ha l’apparizione che cambierà la sua vita e quella di tutta la cittadina francese.

Bernadette, quel giorno di febbraio, vede una “bellissima signora”, vestita di bianco, con una cinta blu, in una nicchia dentro una grotta. È la prima di diciotto visioni. Durante la nona apparizione, la “signora” le dice di bere dalla sorgente che fluisce sotto la roccia. Ma non c’è nessuna sorgente. Bernadette scava nella roccia e ne scaturirà acqua freschissima. Da quel giorno sono 72 le guarigioni “inspiegabili”, che la Chiesa cattolica riconosce come miracolose, attribuite all’acqua di quella fonte.

Bernadette muore vent’anni dopo. Nel 1862, il vescovo di Tarbes aveva riconosciuto le apparizioni e fatto costruire una cappella. Da tempo Lourdes è il secondo più grande centro della cristianità in Europa dopo il Vaticano, il secondo polo turistico della Francia subito dietro Parigi. La terza meta nel mondo tra quelle cattoliche.

Oggi come ieri, Lourdes è un luogo d’incontro di uomini e donne, ognuno con la propria storia di umanità e sofferenza, che non smettono di credere. In tanti hanno iniziato a raggiungere il santuario fin dai primi anni delle apparizioni, in molti testimoniano guarigioni e di aver ritrovato la pace. È come se la Madonna fosse ancora lì, in quell’incavo di roccia dove apparve la prima volta e richiami quotidianamente milioni di pellegrini.

Le emozioni che si provano durante un pellegrinaggio a Lourdes sono indescrivibili. La preghiera fa palpitare il cuore, si sente meno pesante il peso delle croci e si assapora la carezza della Madonna.

Una giornata a Lourdes

Qui la giornata di un pellegrino non può che iniziare dalla Grotta per il saluto alla Madonna, dove si recita il Santo Rosario trasmesso, alle ore 18, in diretta su TV2000. In alto, in una nicchia ogivale, una statua che raffigura l’Immacolata Concezione, appellativo con il quale Maria si rivelò nel dialetto locale a Bernadette «Que soy era Immaculada Councepciou».

Da vivere la processione eucaristica con il Santissimo Sacramento, gli ammalati, la benedizione di guarigione, di conforto e sollievo, ma non c’è giornata a Lourdes senza la processione aux flambeaux della sera, dove si viene avvolti da una miriade di colori, canti suggestivi ed emozionanti.

E ancora si possono conoscere i luoghi di Bernadette Soubirous così angusti e miseri e capire quanto era forte la sua fede e devozione alla Madonna, si possono accendere i ceri per chi ha chiesto una preghiera e il mercoledì o la domenica è possibile partecipare con i pellegrini provenienti da tutto il mondo alla Messa Internazionale nella grande basilica sotterranea di Pio X.

A Lourdes con l’OFTAL

Il modo più semplice per vivere questa intensa esperienza di fede a Lourdes è farlo attraverso un viaggio con l’OFTAL (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes), un’occasione che nel contesto dell’anno giubilare 2025 assume una peculiarità speciale: intrisa di speranza. E anche di storia: nel 1947 OFTAL fu la prima organizzazione di pellegrinaggi italiana a tornare al Santuario mariano dei Pirenei dopo la Seconda Guerra Mondiale e la ripresa dei normali rapporti tra Italia e Francia.

Il viaggio è più di un viaggio, è un’opportunità di servizio ai più fragili e malati. Mettersi a disposizione di questi bisognosi e tornare a casa migliori è uno dei grandi miracoli della Madonna di Lourdes.

Informazioni per il viaggio

L’OFTAL Bra-Lombriasco e l’OFTAL Saluzzo saranno a Lourdes dal 3 al 9 agosto per il pellegrinaggio interdiocesano, presieduto dal vescovo di Saluzzo, Cristiano Bodo. Il viaggio è previsto in Bus Gran Turismo e in Bus attrezzati per i disabili, con quote agevolate per malati, giovani e famiglie con bambini.

Per informazioni e iscrizioni (fino al 5 luglio) rivolgersi all’OFTAL Bra-Lombriasco con sede a Racconigi (piazza Caduti per la Libertà 7/B), martedì dalle ore 21 alle ore 22.30, giovedì dalle ore 21 alle ore 22.30, sabato dalle ore 16 alle ore 18; recapiti telefonici: 3382004616 - 3397499575 - 3393101390 - 3337980112; indirizzo mail bralombriasco@oftal.org .

Oppure presso il Santuario della Madonna dei Fiori di Bra il martedì dalle ore 21 alle ore 22 o il sabato dalle ore 16 alle ore 18; recapiti telefonici: 3397789418 - 3394320336.

Comunque sia, nessuno tornerà a casa deluso, perché a tutti la Madonna distribuirà le grazie che porta dal Cielo. È una certezza.

Chi è l’OFTAL (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes)

È un’associazione ecclesiale di carità che opera in favore dei sofferenti, delle persone con difficoltà o in povertà e che organizza pellegrinaggi a Lourdes e in altri Santuari. Tutto questo grazie allo spirito di gratuità di tanti volontari, medici, infermieri che donano il loro tempo al servizio del prossimo.

Dove si trova

Il Gruppo OFTAL Bra-Lombriasco svolge la sua attività nell’area pastorale sud-est dell’Arcidiocesi di Torino e nelle aree limitrofe delle Diocesi di Saluzzo e di Alba. La sede è al centro di quest’area, ovvero a Racconigi in piazza Caduti per la Libertà, 7/B.

Chi sono gli associati

Tra le fila dell’associazione ci sono giovani e meno giovani, amici abili e diversamente abili. L’OFTAL accoglie tutti coloro che hanno voglia di vivere insieme un’esperienza di pellegrinaggio fatto di preghiera, di amicizia, di solidarietà, di volontariato verso il prossimo in difficoltà.

Le attività

Oltre a promuovere momenti di formazione del personale volontario, l’OFTAL svolge diverse attività per recuperare fondi destinati ad aiutare le persone povere o in difficoltà, “mission” dell’associazione. Da anni l’associazione promuove e sostiene anche le persone in stato di necessità con delle condizioni particolari per favorire la partecipazione al viaggio a Lourdes.

Perché l’acronimo “Bra-Lombriasco”

È dovuto per un semplice atto di gratitudine verso alcuni sacerdoti delle case salesiane di Bra e Lombriasco, che hanno iniziato negli anni Sessanta a promuovere i pellegrinaggi a Lourdes con l’OFTAL.

Come sostenere l’OFTAL

Per le iniziative di solidarietà dell’OFTAL è possibile destinare il 5x1000 in fase di dichiarazione dei redditi indicando il seguente Codice fiscale: 95020290045.

Contatti

Mail: bralombriasco@oftal.org - segreteria-bralombriasco@oftal.org oppure al numero 3397499575.