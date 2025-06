Quando lo sport non ha età: il progetto Downhill for down-ill rilancia l’attività fisica tra gli over 60 [VIDEO]

A Cuneo prende vita un’iniziativa che vuole rompere con gli stereotipi più radicati sull’invecchiamento e l’attività sportiva. Il Comitato “KITZ for SIXTIES”, con sede in via Vittorio Amedeo II, presieduto dal dottor Luigi Selvatico, promuove un progetto che vuole dimostrare come l’età avanzata non sia un ostacolo, ma un'opportunità per riscoprire il proprio corpo e le sue potenzialità.

Presentato nella sede dell'Atl del Cuneese il progetto Downhill for down-ill.

L’idea nasce da una consapevolezza supportata da evidenze scientifiche: il declino fisico non è una condanna biologica inevitabile, bensì spesso frutto di suggestioni soggettive. Molti over 60 rinunciano all’attività sportiva perché convinti che il rischio di infortuni aumenti e i tempi di recupero si allunghino. Ma la realtà è diversa: un corpo allenato e una mente motivata possono sfidare limiti impensabili.

Lo sport, dunque, viene inteso come strumento di emancipazione personale e sociale. Il progetto propone attività mirate a persone tra i 50 e 60 anni e per dimostrare quanto uno stile di vita sano, che include lo sport, possa essere una risposta all'invecchiamento precoce e una prevenzione al presentarsi di malattie, anche croniche. All'ambizioso progetto ha aderito uno sciatore misterioso di 57 anni che nei prossimi tre anni si presterà a seguire le indicazione dell'equipe di professionisti che lo preparerà ad affrontare per i suoi 60 anni la sfida delle sfide: la discesa libera sulla pista Streif di Kitzbühel, in Austria.

Il Comitato lancia quindi un messaggio chiaro: non è mai troppo tardi per mettersi in gioco. L’attività fisica non è solo prevenzione, ma anche rinascita. Il sogno? Vedere sempre più over 60 sulle piste, nei campi, nelle palestre e nei parchi. Perché lo sport non ha età e allunga la vita.