Verzuolo: al via i lavori alle scuole medie tra rifacimento del tetto della palestra e il nuovo refettorio

Sono iniziati a Verzuolo i lavori per l’avvio del cantiere presso le scuole medie di via Europa, che interesserà due importanti interventi: il rifacimento del tetto della palestra e la realizzazione della nuova mensa scolastica.

A spiegare l’avvio dei lavori è l’assessora all’Istruzione, Simona Olivero: “Si inizia con la sistemazione del tetto della palestra chiusa nel dicembre 2023 a causa delle infiltrazioni d’acqua che ne avevano compromesso la sicurezza. Restituire questo spazio ai ragazzi e alle ragazze è una priorità – afferma Olivero - la palestra è un luogo fondamentale per la loro attività scolastica. Per la nostra amministrazione si tratta di un intervento molto importante, per il quale era indispensabile reperire i fondi necessari”.

Un ruolo determinante è stato svolto anche dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, Enrica Vincenti, come sottolineano il vicesindaco Mattia Quaglia e l’assessora Olivero.

“Siamo grati alla dirigente per averci permesso di anticipare l’inizio dei lavori rispetto alla data originariamente fissata per il 1° luglio. Questo ci consente di intervenire tempestivamente, garantendo che il cantiere non interferisca con la ripresa delle attività scolastiche a settembre”.

Il vicesindaco Quaglia specifica: “Per la sistemazione del tetto della palestra è stato approvato un finanziamento di 195 mila euro nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. A questa somma si aggiungono ulteriori risorse derivanti da un indennizzo assicurativo e da un risarcimento danni versato dalla società proprietaria dell’impianto fotovoltaico installato sul tetto dell’edificio”.

Parallelamente, prenderà il via anche la costruzione della nuova mensa, resa possibile grazie a un contributo di 127 mila euro ottenuto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), destinato all’edilizia scolastica.

Il nuovo edificio sarà interamente dedicato alla funzione di refettorio, non sarà infatti dotato di cucina e di servizi igienici, già presenti nella struttura principale delle scuole medie. I pasti saranno cucinati alla Casa di riposo di Verzuolo e successivamente distribuiti nel nuovo salone.

L’amministrazione comunale (come aveva spiegato il sindaco Giampiero Pettiti prima del ricovero in ospedale) considera questo intervento come il primo passo verso un possibile ampliamento del plesso, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, situato al confine tra Verzuolo capoluogo e la frazione di Villanovetta.

Pur in assenza, al momento, delle risorse necessarie, l’idea sarebbe quella di procedere gradualmente con l’obiettivo di realizzare un polo che comprenda anche la scuola primaria di piazza Willy Burgo.

Un’iniziativa simile è già stata attuata nei comuni di Costigliole e Busca, dove però si è optato per la costruzione di nuovi edifici.