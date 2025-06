Bra Calcio saluta Gerbino e Giorcelli: nuovi orizzonti per i due protagonisti della promozione

Il Bra Calcio annuncia ufficialmente che Thomas Gerbino e Nicolò Giorcelli non faranno più parte della rosa della prima squadra nella stagione 2025/2026 di Serie C.

Thomas Gerbino, centrocampista classe 2002, era arrivato in giallorosso nel luglio 2022, mentre Nicolò Giorcelli, difensore nato nel 2003, si era unito al club nell’agosto dello scorso anno. Entrambi hanno dato un contributo significativo alla squadra, giocando un ruolo chiave nel trionfo del Bra nel girone A di Serie D e nella conseguente promozione in Serie C.

La società esprime un sentito ringraziamento a Gerbino e Giorcelli per l’impegno e la dedizione dimostrati con la maglia giallorossa, augurando loro le migliori fortune sia sul piano sportivo sia personale.

Il Bra Calcio continuerà a lavorare per costruire una squadra competitiva e ambiziosa, pronta a affrontare le sfide della nuova stagione.