Torna il calcio a Cavallermaggiore: al via i 4 Open day per bambini

Far tornare il calcio a Cavallermaggiore, a partire dai più piccoli: è questo il progetto che un gruppo di appassionati e genitori, sotto il nome di U.S. Cavallermaggiore e gli storici colori azzurro e bianco, sta costruendo per realizzare una nuova società di calcio giovanile, radicata a Cavallermaggiore, dove lo sport sia occasione di educazione, crescita e divertimento, grazie ad allenatori preparati e in un clima di rispetto e condivisione.

Per illustrare il progetto e fare provare e giocare i bambini sono stati organizzati quattro Open Day dedicati ai ragazzi nati tra il 2021 e il 2016. Le giornate aperte svolgeranno al campo sportivo di via Fiume (vicino alla stazione ferroviaria) giovedì 26 giugno (dalle 18.30 alle 19.30), sabato 28 giugno (ore 9.30 alle 10.30), giovedì 3 luglio (ore 18.30-19.30) e sabato 5 luglio (ore 9.30-10.30) 2025. Genitori e bambini sono i benvenuti per scoprire questo nuovo progetto all’insegna dello sport, dell’educazione e del divertimento.